美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）晚間出席由外交部與美國各州政府辦事處協會舉辦的感恩之夜時表示，今年迄今，台灣企業宣布1550億美元的對美投資承諾。外交部長林佳龍則說，今年是台美關係豐收的一年，從經貿投資、供應鏈、安全韌性到台美關係都持續提升。

林佳龍表示，他連續兩個月率團出席台灣駐鳳凰城辦事處揭牌儀式及訪問休士頓，都是希望推動結合企業自主投資、政府政策支持並提供企業一站式服務的「台灣模式」產業園區，促成台灣投資美國隊，美國投資台灣隊，以「台美聯合艦隊」的合作模式，加深台美產業連結；他也期待未來能將這套模式推廣至美國各州，結合各州的產業特色與發展優勢，尋找更多合作機會。

谷立言提到，美國國務院、商務部和農業部六月致函，鼓勵美國政府和企業領袖們深化對台關係；誠如林佳龍提到，目前共有23州及關島在台灣設立辦事處，這些辦事處代表透過交流建立互信，了解台灣企業的需求，再媒合美台夥伴。

谷立言表示，今年1月至今，台灣企業已宣布1550億美元的對美投資承諾，這對美國各州與台灣的關係至關重要；透過Select USA和各州舉辦的投資活動，AIT將持續與各界合作協助企業造訪具有潛力的場域、與當地供應商會面，增進彼此需求、培訓所需人員。