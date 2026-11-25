行政院長卓榮泰今天前往台中參香時表示，中央與地方持續合作，推動台中成為中部精密智慧新核心，並期盼能團結、順利地完成這次選舉，讓全世界看到台灣的民主政治再一次成熟。

卓榮泰今天在尋求連任的民主進步黨籍台中市議員林德宇、鄭功進、陳雅惠及市議員候選人何翊綾等人陪同下，前往台中東區樂成宮參香。

卓榮泰致詞時表示，政府推動台中成為中部精密智慧的新核心，包括精密產業、機械與工具機等。隨著AI時代來臨，要結合智慧設計與製造，讓產業更加蓬勃發展，捷運延伸、台74線與國道的連接計畫，中央與地方都有非常密切的合作。

卓榮泰提到，桃園國際機場正在做新跑道，但桃機腹地真的不夠大，高雄小港機場也正在建新航廈，民主進步黨籍立委、台中市長候選人何欣純，在立法院提出打造「台中大機場」計畫，以支援中部精密智慧新核心的快速發展。

提到政府推動福利政策，卓榮泰說，包括生育補助、醫療、產假等，國家的財政在百工百業努力下，確實比過去更好。雖然還有很多內外的衝擊跟挑戰，但是只要穩穩地一步一步向前走，在全民團結的情況下，台灣可以走向更好的光輝時代。

卓榮泰呼籲，年輕一輩大家共同努力打拚，全台灣能夠順利地完成這次選舉，讓全世界看到台灣的民主政治再一次成熟，而且開出漂亮美麗的花朵。