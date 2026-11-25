年底地方選舉倒數三天，民眾黨主席黃國昌今天表示，越是接近投票日，黨檢媒體透過司法介選、打壓在野黨的力道也越來越大，近期民眾黨多位議員候選人遭到抹紅，相關案件在選前密集發動偵查，儘管未經司法審判，政治標籤卻已先行貼上，嚴重影響選舉公平性。

民眾黨今天舉行黨政聯繫會議，黃國昌表示，這段時間從清晨站路口、白天深入市場拜票，再到夜晚背起燈箱走進大街小巷，民眾黨每一位夥伴都卯足全力，一步一腳印地耕耘地方。這一路走來並不容易，但也看見越來越多夥伴願意承擔責任、投入公共事務，「這些努力與堅持，都是民眾黨持續成長、茁壯的重要力量。」

黃國昌指出，越是接近投票日，黨檢媒透過司法介選、打壓在野黨的力道也越來越大，近期民眾黨多位候選人接連遭到抹紅，相關案件在選前密集發動偵查，儘管未經司法審判，政治標籤卻已先行貼上，嚴重影響選舉公平性，「連我都遭誣指收受索羅斯的資金，已經正式提告。」

黃國昌表示，司法機關應秉持證據依法辦案、恪守政治中立，絕不該淪為執政黨打擊政敵的選舉工具，「儘管這段時間大家闢謠跑斷腿，但越是艱難的時刻，越要堅定信念，民主法治絕不容遭執政黨任意踐踏。」

黃國昌說，選戰最後關鍵時刻，更要沉住氣、穩健踏實地做好每一件事，無論過程中遭遇多少挑戰，都不能忘記當初為何選擇站出來、願意投入政治，他要期勉所有夥伴彼此扶持、團結一心，以最大的熱忱與毅力走完最後一哩路，不辜負一路以來支持、陪伴民眾黨的每一位朋友，一起努力把一個民主、法治、正常的國家還給人民。

針對選前之夜活動規畫，黃國昌表示，民眾黨先前對外公布「微光成炬・全台應援－螢火蟲行動」，持續邀請支持者記錄各地候選人、黨公職及志工背著燈箱，還有徒步拜票的身影，歡迎大家錄製影音為候選人加油打氣，相關影像將在選前之夜的直播節目播出。

黃國昌說，11月27日選前之夜，自己將與民眾黨前主席柯文哲分別從花蓮、嘉義出發，最後在竹北市長候選人邱臣遠競選總部集結，民眾黨官方YouTube頻道「民眾之聲」將展開長達6小時不斷電直播，透過空中即時連線、串聯全台各地候選人選前之夜的陸戰活動，並且播放「螢火蟲行動」徵集的應援影音，彼此線上陪伴、團結拚勝選。