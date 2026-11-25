本周六將舉行全國地方選舉，賴清德總統兼民進黨主席25日於民進黨中常會呼籲，大家不要輕忽自己手中這一張選票的重要性。自己的未來，不能交給別人決定；自己期待的生活，更要靠自己的選票來實現。他請大家踴躍走出家門投票，一起衝高投票率，用手中的選票，決定想要的生活方式。

賴總統表示，距離本周六地方公職人員選舉投票日，只剩下三天，各位候選人及競選團隊仍持續進行最後衝刺，積極爭取每一次與選民互動的機會，努力向選民說明政策願景，讓大家清楚了解候選人對於城市的未來規劃與治理藍圖。

賴總統指出，民主選舉的真正意義，在於讓人民能夠定期檢視執政者的治理表現，並透過手中的選票，決定未來國家與地方發展的方向。

賴總統提到，今年是總統直選30周年。回顧台灣民主發展的歷程，今天人民能夠透過選票，實踐當家作主的權利，是過去無數的民主前輩以自由、甚至生命為代價，勇敢反抗威權體制，一步一步爭取而來的成果。

他說，台灣也正是經過一次又一次的民主選舉，讓民主制度不斷深化，讓人民意志得以充分展現，也讓台灣在民主、自由與人權等普世價值的基礎上，持續穩健發展，向全世界展現台灣守護民主、珍惜自由的決心。

他認為，更重要的是，藉由一次又一次的民主選舉，人民能用手中的選票，決定國家與地方未來發展的方向，也讓人民的意志成為推動社會進步的力量，讓國家持續向前，朝著人民期待的美好生活邁進。

賴總統表示，良好的國家治理，需要有良好的地方治理。因此，地方選舉不只是選出地方首長與民意代表，更是人民透過民主制度，決定自己生活環境與地方未來發展的重要機會。

他指出，距離投票日還有三天的時間，希望國人同胞，都能夠靜下心來思考一個問題：「我們為什麼要投票？」其實，選舉離大家一點都不遠，它就存在於對這片土地的關心，以及對家人未來生活的期待之中。

他建議，如果還沒有確定投票意向，或還在考慮是否要出門投票的朋友，大家可以走出戶外，看一看自己生活的周遭，在心裡描繪一下：五年後、十年後，我們期待自己的家鄉變成什麼樣子？又希望為下一代留下什麼樣的生活環境？

他也說，接著，好好檢視不同候選人所提出的政見、願景與價值觀，再回頭看看他們在這次選舉中的一言一行，仔細思考，究竟誰更符合自己對家鄉未來的期待，誰才是值得被託付城市治理責任的人選。

賴總統強調，每一次的民主選舉，都需要人民的積極參與。大家手中的每一張選票，不只關係到家鄉與國家的未來，也關係到所期待的日常生活。人民積極參與選舉投票，正是推動台灣民主持續深化、更加穩固的重要力量。