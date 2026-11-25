民眾黨主席黃國昌今天下午到台中豐原，陪台中市議員候選人連小華車掃街拜票，被問到有網友說他曾說過索羅斯資金，黃國昌說，是可忍，孰不可忍，他沒有拿索羅斯任何一毛錢，現在民進黨的這些人是造謠都可以不用提出證據，他已請同仁報案，請檢調比照偵辦在野黨人士相同的規格，準備要開始大規模的搜索、扣押、聲請羈押禁見。

黃國昌表示，沈伯洋收索羅斯境外資金的這件事情，既然遭遇到質疑，沈伯洋就應該說清楚講明白。當初是怎麼申請的？透過誰牽線的？那些錢花到什麼地方去？做了什麼樣子的事情？在過程當中，拿了這一筆錢，對於這筆錢的用途及這一筆錢的去向，必須要有責任跟大家說清楚講明白。

​黃國昌說，但最讓他沒有辦法接受的事情是，民進黨的支持者，為了幫沈伯洋移轉焦點，從昨天晚上開始造謠，說黃國昌跟索羅斯也有關係。竟然還有人說他拿了索羅斯的錢，是可忍，孰不可忍。今天早上同仁跟他回報這件事情，他除了直接發文，公開說明，自己從來沒有拿索羅斯任何一毛錢。現在民進黨的這些人是造謠都可以不用提出證據。他剛剛在車掃的時候，同仁已經幫我完成了報案的手續。

黃國昌​請檢調比照偵辦在野黨人士相同的規格，準備要開始大規模的搜索、扣押、聲請羈押禁見。因為那個造謠抹黑他的人，一開始把他的頁面關閉了，現在把他的頁面都改成了另外一個名稱，這是很明顯的滅證的行為。也有網友有找出對方以前的貼文，說他去年有參加大罷免。那是不是真的這樣？他不做預測。他呼籲檢調，趕快動起來，不要遇到民進黨自家人或是民進黨的支持者啊，就偵辦的速度啊，突然就像變龜速一樣。