針對被質疑拿取美國億萬富豪索羅斯（George Soros）補助，民進黨台北市長候選人沈伯洋日前提告國民黨立院黨團總召傅崐萁造謠，求償新台幣100萬元，北院判沈伯洋敗訴。沈今受訪時稱，法官沒有判傅崐萁賠償，因為法官說「傅這樣講沒什麼人會相信」。傅崐萁稍早駁斥，請沈伯洋不要再扭曲司法判決、移花接木，法院判決白紙黑字，哪裡有這句話？

傅崐萁表示，台北地方法院114年度訴字第4942號民事判決，已經清楚載明相關事實。判決指出，沈伯洋主持的台灣民主實驗室，確實曾申請美國億萬富豪索羅斯所設立的「開放社會基金會」（OSF）及「開放社會機構基金會」（FOSI）補助。法院並引用相關媒體報導，指出相關資助金額並非小數目。

傅崐萁引用，判決查明，沈伯洋在黑熊學院體制化以前，曾以個人金融帳戶收取美國在台協會（AIT）的資助，再全數提領；沈伯洋在會議錄音中也親自談及資金來源、匯款方式及相關募資過程。

傅崐萁指出，針對他所提出的「拿了外國資金」及「拿了國外資金4800多萬做了什麼事情」等質疑，法院明確認定「尚非無據」，並指出他已踐行合理查證程序，有相當理由確信為真實。法院駁回沈伯洋請求傅崐萁賠償100萬元及刊登勝訴啟事的全部訴訟請求，訴訟費用由沈伯洋負擔。

傅崐萁正告沈伯洋，「司法判決不是你個人的政治宣傳工具」，司法判決白紙黑字，事實與證據清清楚楚。接受境外資金，就應該接受社會檢驗；面對公眾質疑，就應該公開說明，而不是轉移焦點、扭曲判決、企圖蒙混過關。

傅崐萁呼籲民眾，不要只聽沈伯洋片面轉述，更不要被政治話術牽著走。判決書是公開資訊，任何人都可以上網查閱，歡迎大家親自點開判決書，逐字逐句看清楚法院究竟認定了什麼、又駁回了沈伯洋哪些訴求。事實不怕檢驗，判決不容扭曲，請大家用自己的眼睛看真相。