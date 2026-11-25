民眾黨主席黃國昌今天說，民眾黨志工被調查官拿著今天發文的證人通知書，要求配合調查，通知書應該載明待證事由，在24小時前送達，這種拿著通知書就要強行帶走人的行徑，實屬違法，難道為了遂行民進黨政府的政治目的，調查局怎麼違法濫權也在所不惜。

民眾黨發言人張彤表示，這名志工沒有配合違法傳喚，由於證人通知書待證事由不明，目前無從得知是什麼案件。

黃國昌稍早在臉書發文，民眾黨有位志工早上出門上班後，調查官拿著今天發文的證人通知書，記載應到日時是今天上午8時半，待證事由不明，要求配合調查。

黃國昌表示，如果調查官想要傳喚證人，依照刑事訴訟法第175條規定，通知書應該載明待證事由，24小時前送達，他請這名志工提醒調查官，拿著通知書就要強行帶走人的行徑實屬違法，他已無償接受這位志工的委任，調查官有任何問題都歡迎直接找他。

黃國昌說，企圖用話術強迫配合、實則踐踏正當法律程序的事情，早就不是第一次發生，他去年還在立法院的時候，接獲檢舉，調查局沒有依照法定程序及要件，濫權強迫證人配合，除了侵害人民基本權利，更造成被傳喚者莫大的心理壓力。

黃國昌表示，他詢問調查局長陳白立，怎麼會用這種方式辦案，對方說會全面檢討，加強教育訓練，同時也都有作成會議紀錄，結果到今天還是持續這樣在亂搞，請問調查局守法有這麼困難嗎？還是為了遂行民進黨政府的政治目的，怎麼違法濫權也在所不惜。