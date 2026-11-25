多位海外華文網紅組團來台觀選，肯定台灣公開透明選舉制度，認為台灣民眾面對外部威脅仍能透過選票支持候選人，展現自主決定地方首長的權利，希望透過觀選將台灣民主理念帶到全世界。

台北市信民兩岸研究協會與印太戰略智庫今天上午於台大校友會館舉辦論壇，邀請8位海外華文網紅分享觀察台灣選舉經驗。

印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，台灣選舉有3大重點，一是選舉在外部高度壓力及介入下進行，包括台北市長候選人沈伯洋遭中國通緝、家人被監視、父親公司被制裁，以及假訊息流竄，台灣社會如何抗壓與識別假訊息，具參考價值。

矢板明夫說，二是全民熱情參與，如洋流帶動民眾透過飄帶、音樂、小物等方式投入選舉；2022年台灣地方選舉投票率超過6成，遠高於日本地方選舉的20%至30%，這份熱情值得國際借鏡。三是台灣選舉公平公正，即便選前政治對立強烈，開票後便能接受結果，展現台灣民主的成熟。

YouTube頻道「公子沈Mr. Shen」經營者公子沈分享，長居在加拿大的他面臨人身威脅，沈伯洋遭中共恐嚇的經歷讓他感同身受，但這次看到沈伯洋出來競選並得到許多市民支持，再次證明台灣人有選舉自己地方首長的權利。台灣每次選舉都是在對中共說不，這次洋流的興起更是如此。此次觀選團來台，希望讓全球華人觀眾看到台灣人用選票捍衛基本人權，將台灣民主理念帶到全世界。

曾因參與六四運動入獄10年的吳建民表示，台灣選舉公開透明，選前即便造勢再激烈，結果出爐後社會便迅速恢復平靜，正是因為制度公平公正，觀選團希望將這套簡單、傳統且公正的選舉模式推廣給所有華人。

YouTube頻道「方菲時間」經營者方菲提到，台灣選舉無論誰勝出，都是民主的勝利，人民能自主做決定本身就極具意義；而這次台北市長選戰，更展現台灣選舉文化突破對立、邁向理性包容的進步。