選戰倒數3天，蔡康永日前發文指「就算菜單上每道菜都令你不適，我們也沒道理特地矇眼去吃屎」，作家Zen大解讀成「民進黨或許不夠好，但也不要因此選國民黨」；民進黨台北市長候選人沈伯洋讚為「妙語如珠」，認為用於選舉有道理。國民黨考紀會主委張雅屏說，把自己的好惡，包裝成眾人的答案，離智慧很遠，離傲慢很近，「別讓話術控制我們思考」。

張雅屏說，他要問這些引用者，國民黨哪位候選人不適任？哪項政策不可行？若不談政策與政績，只把另一種選擇貶成穢物，再讓選民跟著厭惡，這叫說理，還是替執政者解套？

張雅屏指出，社群廣傳的「不要因為討厭民進黨，引進中國共產黨」的圖卡，用的也是同樣手法。反對無良執政，怎麼就等於擁護共產黨？兩岸交流，怎麼就等於接受對岸制度？中間沒論證，豈能拿莫須有的恐懼補上？人民反對貪腐、要求司法公平、支持政黨輪替，同時堅持民主、追求和平，憑什麼把這些選擇藏起來，只准人民在執政亂象與想像中的災難之間二選一？

張雅屏說，有網友問善良有何好處，蔡康永以生物的「生存之道」回應，認為不必多傷害別人，也有機會變強。可是民主社會中的政治責任，不能停在自己如何生存、如何強大。「禮運」說「不獨親其親，不獨子其子」，進而要求老有所終、幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養。意思是，即使有人無法變強，社會仍應讓他有尊嚴地活下去。

張雅屏表示，善良的價值，豈能只問自己得到什麼好處？個人想過什麼生活，應受尊重；公共決策卻必須照顧不同的人，也要計算下一代的代價。若只求此刻痛快，讓別人承擔往後風險，再漂亮的金句，也撐不起公共責任。

張雅屏也說，社群聲量為王，更要透明打假，公開資料、交代利益、檢驗政績。公平正義，要落在人民生活，選舉要選賢與能，看清人品、能力與後果，別讓話術先把選項塗黑，再宣稱只有一條路。