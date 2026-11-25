台糖前董事長吳乃仁因為低價出售土地，被判背信罪，積欠台糖1.7億元。國民黨立委王鴻薇說，台糖稱已經收到吳乃仁最新還款計畫，但是拒絕提供，還說要「研議」一個月，很明顯就是要拖過選舉，但別忘了就算拖過2026選舉還有2028大選，到時恐怕是賴清德總統要面對了，等著看誰來幫吳乃仁埋單。

王鴻薇表示，她11月16日曾質詢此事，並要求台糖23日前提供吳乃仁還款計劃，但一直到昨天下班前，台糖跟經濟部都裝死，完全沒有跟她聯繫。在辦公室主動詢問下，今天早上台糖跟經濟部才來說明，原來台糖已經收到吳乃仁最新還款計畫，但是拒絕提供，而且說要「研議」一個月。

王鴻薇質疑，台糖代表甚至連吳乃仁的還款金額、償還方式，都說還要再討論，都無法提供。但經濟部長龔明鑫9月備詢就答應，若債務人沒有出面進行協商，會再次向法官聲請管收，台糖會用強硬手段追回債權，現在卻是這樣的情況。

王鴻薇批評，台糖態度很明顯就是要拖過選舉，已經為吳乃仁設立ＶＩＰ方案，「一周內提方案」、「一個月討論後退件」無限循環拖著，台糖也不申請管收，人民注意到再出來演戲追討，最後一毛都拿不到，但別忘了拖過2026大選還有2028，到時候可能要面對的是拿政治生命擔保的賴清德總統，等著看到那時誰要出來負責、誰來幫吳乃仁埋單。