年底地方選舉進入最後倒數，水庫光電板議題再度引發討論，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天說，烏山頭水庫出現一款長距離戶外無線網路橋接器，然而國家關鍵基礎設施不得使用中國資通訊產品，此事也顯見民進黨政府經常高喊「抗中保台」的口號非常雙標。

民眾黨立法院黨團上午舉行「國安有沒有標準？利益有沒有界線？」記者會，民眾黨台南市議員候選人江明宗表示，國家關鍵基礎設施不得使用中國製資通訊設備，然而烏山頭水庫岸邊卻出現一款「長距離戶外無線網路橋接器」，請相關單位好好調查清楚。

江明宗指出，根據數位發展部資通安全署核定的「大陸廠牌資通訊產品禁用名單」，TP-Link（普聯）本來就被列在禁用清單當中，而在「台灣電力公司配電級再生能源監控設備試驗及管理規範」也清楚規範，再生能源監控設備含通訊品牌及製造地不得為大陸地區。

江明宗說，民進黨政府執政以來高喊「抗中保台」，為何時至今日還有中國製資通訊設備？自己甚至遭到廠商提告妨礙名譽，請問背後到底是誰在撐腰？政府相關單位應該解釋清楚，因為資安等於國安，這件事情不能只是嘴巴喊喊，關鍵基礎設施應該要用非紅供應鏈的產品。

洪毓祥表示，這是一款長距離無線網路橋接器，傳輸距離可以達到5公里以上，烏山頭水庫為國家關鍵基礎設施，竟然直接出現中國製資通訊產品，而且這家廠商過去早已被多次點名，無論是看品牌還是製造地，TP-Link都完全符合禁用要件，民進黨政府嘴巴喊抗中保台，結果身體卻非常不老實。

洪毓祥指出，1996年TP-Link在中國大陸深圳成立，後來在美國設立分公司，2024年公司重組將總部設在美國及新加坡，「有點洗掉原生產地中國」，包括中華醫事科技大學、屏東大學都將其列為「常見大陸廠牌」，美國多個州政府也接續控告中共藉其竊取周敏個資。

洪毓祥說，民生用水要以全民健康福祉為最高依歸，實在不希望台灣「山也光電水也光電，連水庫都是光電板」，TP-Link很有可能造成國安危機，政府主管機關應該馬上展開清查，否則民進黨政府抗中保台的口號喊得震天價響，如果未能達到效果只會讓人覺得非常雙標。