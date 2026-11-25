國民黨立院黨團書記長許宇甄指稱，內政部長劉世芳曾暗示輝達執行長黃仁勳是「中共同路人」。內政部今反駁，劉世芳歷次發言均是針對黃樂入出境管理及配合國安調查等事項說明，請具體指出何時、何地有相關說法？內政部協助輝達來台投資、設海外企業總部立場，始終未曾改變。

許宇甄指出，民進黨台北市長候選人沈伯洋、劉世芳及部分綠營側翼，都暗示黃仁勳是中共同路人，這些大翻車言論選前已遭打臉，這種政治抹紅、把對手抹黑成中共同路人的做法，影響的不只是選舉，更可能影響外資投資台灣的意願。

內政部說明，劉世芳日前接受媒體採訪及立法院質詢時，均是針對黃樂入出境管理進行說明；至於涉及國安調查部分，也僅表示內政部將配合國安單位偵辦，相關發言均有公開紀錄可供查證。

內政部指出，自輝達規畫在台設立海外企業總部以來，內政部始終積極協助排除相關行政及法規障礙。去年7月7日，台北市政府來函詢問地上權設定相關法規適用問題，內政部於9天內正式回函，提供市府修訂自治法規、專案設定地上權的具體解方；後續也積極整合相關部會意見，加速完成備查程序。

內政部強調，輝達在台設立海外企業總部，是中央與地方共同努力的成果，內政部將持續提供必要的行政協助，並呼籲各界發言應以事實為基礎，共同維護台灣良好的投資環境。