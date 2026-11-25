考量選舉公平公正及鑑識資源合理運用，內政部近期修正「擬參選人候選人被罷免人或罷免案提議人之領銜人申請鑑識深度偽造聲音影像辦法」部分條文，將原先鑑識費率每分鐘新台幣8000元，調降為每分鐘1000元。

內政部19日發布修正「擬參選人候選人被罷免人或罷免案提議人之領銜人申請鑑識深度偽造聲音影像辦法」第7條、第9條條文。

內政部指出，「擬參選人候選人被罷免人或罷免案提議人之領銜人申請鑑識深度偽造聲音影像辦法」自民國112年9月12日發布施行，迄今未曾修正。考量選舉公平公正及鑑識資源的合理運用，其鑑識需求已非一般私人事務的範疇，而具社會公共利益性質，因此修正辦法，調降申請鑑識費率為每分鐘1000元。

修正條文第7條明定，申請鑑識以每一影音檔案申請鑑識時間區段計算，每1分鐘新台幣1000元；不足1分鐘者，以1分鐘計算。

修正條文第9條增訂，本辦法修正條文自發布日施行。