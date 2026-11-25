外媒報導，美國貿易代表葛里爾最快本周公布產能過剩301調查結果。行政院今天說，我方持續與美方保持密切聯繫，且公布報告僅為程序之一，建議稅率並非最終決定；台美雙方先前已簽署對等貿易協定（ART）及投資合作備忘錄（MOU），取得對等關稅15%不疊加的相對優惠待遇，我方有信心調查結果將反映談判成果。

美國貿易代表署（USTR）今年3月接連祭出產能過剩、強迫勞動兩大議題的301調查，涵蓋台灣、中國、歐盟、日韓等16個經濟體。其中在強迫勞動議題上，台灣已獲得10%不疊加最惠國（MFN）關稅，優於日韓等主要競爭國，現在就等產能過剩調查結果出爐。

華爾街日報昨天報導，知情人士表示，葛里爾預計最快本周公布一項歷時數月的關稅調查結果，調查對象為中國、歐盟及其他14國的產業補貼措施，但公布時間仍可能變動。

對於美方可能於近期公布產能過剩301調查報告，行政院發言人李慧芝今天表示，我方持續與美方保持密切聯繫，若有新進度將對外說明。依照先前強迫勞動301調查的程序，美方如果提出產能過剩調查報告，屬程序之一，建議稅率並非最終決定，後續仍需經過舉辦公聽會等程序才會作出最終稅率的決定。

李慧芝指出，台美雙方先前已簽署對等貿易協定（ART）及投資合作備忘錄（MOU），取得對等關稅15%不疊加的相對優惠待遇，我方有信心美方產能過剩及強迫勞動兩項301調查的最終結果，將會反映先前談判成果。