美國最快在本周公布301條款的調查結果，恐調高關稅，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，301條款的調查僅是美方程序性作為，不會決定最終稅率，並認為台美已完成對等貿易協定（ART）的談判，對結果保持比較樂觀正面的態度。

美國總統川普援引1977年的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球各國徵收的對等關稅政策遭美國聯邦最高法院裁定違法之後，川普政府除了援引「1974年貿易法」對大多數的全球進口商品課徵10%的臨時附加關稅，作為替代方案，也針對數十個國家根據1974年貿易法第301條，展開產能過剩與強迫勞動的調查。

根據外媒報導，美國貿易代表署（USTR）最快本周將公布產能過剩的調查結果，台灣恐面臨更高稅率。

莊瑞雄表示，這次301調查，主要是針對國家的產業結構、產能過剩情形，以及政府是否透過政策補貼，讓產業加大生產、降低成本，再大舉出口影響到美國業者；莊瑞雄指出，台美在晶片部分已在今年1月簽訂的台美投資合作備忘錄（MOU），內容說明若符合一定條件赴美生產的晶片，美國不會額外加徵相關關稅。

民進黨團書記長范雲則說，不論是先前的強迫勞動議題，或這次的產能過剩，301調查都是美方程序性的作為，並非最後的稅率決定。台美雙方先前已簽署對等貿易協定（ART）及投資合作備忘錄，針對雙方稅率也有15%不得疊加的最終稅率規定，因此預期最後仍會回到雙方協定的稅率。

莊瑞雄認為，觀察的重點在於台灣與主要競爭對手日本、韓國及歐盟相比，是否因此失去關稅優勢，指關稅增加涉及到業者成本，並認為，也要注意原本豁免的範圍，在這次公布的最終結果中是否出現變動。

莊瑞雄表示，301調查只是美方程序性作為，並非最後稅率決定，台美先前進行ART談判，以及今年1月簽署投資合作備忘錄，都已針對雙方稅率訂有15%不得疊加的最終稅率，認為這一次公布對台灣來講，他們是比較樂觀跟正面的期待。