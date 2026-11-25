國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選辦公室李姓女助理被控非法散布性影像，選前8天遭檢警搜索，被質疑司法介選。民眾黨創黨主席柯文哲說，以前他會說尊重司法，但經過自己案子就明白是台灣司法的危機，重批賴清德帶頭分裂社會，「民眾對司法已沒信任度」是國家危機，會造成民主倒退。

柯文哲說，好幾年前他會說尊重台灣的司法，但經過他自己的案子，就明白是台灣司法的危機，但選舉只剩3天，其實也是選後要去處理的。

但有一個很關鍵的問題，「台灣的司法機關，目前在國內社會信任度還有多少？」他非常清楚，如果做民調一定不會超過30％。司法是國家會後一道防線，應當被人民信任，結果現在司法已沒有社會信任度，這就是為什麼現在國內會亂成一團。

他表示，行政、立法、司法應該要分權制衡，尤其司法是扮演平衡者、仲裁者的角色，現在卻垮掉了。尤其行政院不副署、不公布、不執行，哪有這樣搞的，國家當然垮掉。而國家垮掉很大的理由，就是因為司法信任度不見了。

柯文哲重批，賴清德將來在歷史上會被嚴重質疑的兩大問題是，「總統是要團結國家，結果他帶頭分裂社會；第二點就是台灣司法信任度整個破散，這對國家是很大危機，這種破壞未來要重建相當困難。不管是非真相怎麼樣，老百姓對司法沒有信任度，是國家危機，會造成整個國家民主倒退。

民眾黨創黨主席柯文哲今到南投陪黨內候選人掃街，活動前接受媒體聯訪。記者賴香珊／攝影