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遭控拿過索羅斯資金 黃國昌嗆幫沈伯洋遮醜：直接提告絕不寬貸
針對外界指控「黃國昌拿過索羅斯的資金」，民眾黨主席黃國昌今天表示，自己從來沒有拿過索羅斯一塊錢，對於這種造謠直接提告絕不寬貸。
年底地方選舉進入倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋過去擔任「台灣民主實驗室」理事長期間，申請美國金融家喬治索羅斯（George Soros）旗下開放社會基金會（OSF）相關經費引起關注。近期有網友在Threads發文指出，「原來媒體都沒報，但是這真的太誇張，平常我都沒有在關心政治，必須要讓大家知道，黃國昌拿過索羅斯的資金，講完了」。
黃國昌稍早在臉書發文表示，為了幫沈伯洋遮醜，連這種謠都敢造，他本人從來沒有拿過索羅斯一塊錢，「對於這種躲在鍵盤後面的俗辣，沒什麼好多說，直接提告！絕不寬貸。」
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