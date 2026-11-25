針對外界指控「黃國昌拿過索羅斯的資金」，民眾黨主席黃國昌今天表示，自己從來沒有拿過索羅斯一塊錢，對於這種造謠直接提告絕不寬貸。

年底地方選舉進入倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋過去擔任「台灣民主實驗室」理事長期間，申請美國金融家喬治索羅斯（George Soros）旗下開放社會基金會（OSF）相關經費引起關注。近期有網友在Threads發文指出，「原來媒體都沒報，但是這真的太誇張，平常我都沒有在關心政治，必須要讓大家知道，黃國昌拿過索羅斯的資金，講完了」。

黃國昌稍早在臉書發文表示，為了幫沈伯洋遮醜，連這種謠都敢造，他本人從來沒有拿過索羅斯一塊錢，「對於這種躲在鍵盤後面的俗辣，沒什麼好多說，直接提告！絕不寬貸。」