輝達執行長黃仁勳回任，是否真有涉美國國安問題打上問號，讓外界質疑部分民進黨政治人物先前的發言評論。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今回應，認為斷章取義，並強調民進黨不反對黃仁勳，「民進黨愛死黃仁勳」。

黃仁勳卸任輝達執行長又火速回任，包括民進黨台北市長候選人沈伯洋和內政部長劉世芳先前的評論都遭到檢驗，莊瑞雄說，前總統馬英九在擔任台北市長的時候，輝達的海外總部就放在內科，後來又在南港設置研發中心，如今從南港搬到北市柯，指輝達一直在台灣、一直在台北，「民進黨什麼時候反對過？」

莊瑞雄說，輝達對台灣加大投資，增加台灣的有更多的就業機會、有更多的稅金，民進黨歡迎、拍手都來不及，民進黨不會去反對輝達。

莊瑞雄說明，劉世芳當初是在講入境管理，而沈伯洋則說是中國的經典手法，認為大家要把整句話講清楚，並指出，沈伯洋的結論是說要看調查出來的結果，有沒有造成實質的損害，認為國民黨很喜歡抓住一句話就擴大解釋。

莊瑞雄表示，民進黨歡迎輝達、歡迎黃仁勳，認為黃仁勳為台灣創造這麼多的工作機會、加大對台灣的投資，讓台灣多增加稅收，也讓台灣的產業供應鏈可以大舉外銷到國外，創造外匯，「民進黨愛死黃仁勳」。