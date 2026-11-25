國民黨立法院黨團書記長許宇甄今天表示，民進黨政治抹紅抹黑的做法，影響的不只是選舉，更可能降低外資投資台灣的意願。

對於輝達執行長黃仁勳強勢回歸，美國司法部門也認為黃仁勳無涉國安罪行，許宇甄說，這次不論是民進黨台北市長候選人沈伯洋，還是內政部長劉世芳，真的是大翻車。美國總統川普保證黃仁勳沒有洩漏國家安全機密，美國司法部門也認為黃仁勳未涉及相關指控。

許宇甄指出，沈伯洋、劉世芳及部分綠營側翼，都暗示黃仁勳是中共同路人，這些大翻車言論選前已遭打臉，這種政治抹紅、把對手抹黑成中共同路人的做法，影響的不只是選舉，更可能影響外資投資台灣的意願。

許宇甄表示，當投資台灣牽扯到政治，甚至可能遭到抹紅抹黑，未來外資在評估投資台灣時，就會有更多顧慮，這才是相關言論可能造成的更大傷害，民進黨候選人及政府官員，不要再以這樣的方式阻礙台灣進步。

許宇甄說，美國依據貿易法第301條，針對產業補貼及產能過剩進行調查，台灣是16個受調查的經濟體之一。如今府院黨似乎都以選舉為重，她要提醒賴清德總統，台灣的經濟命脈比選舉更重要。

許宇甄表示，美國新一波關稅措施，可能影響台灣半導體產業，衝擊整條供應鏈，從科技業到傳統產業、中小企業都可能受波及，不能掉以輕心。總統府、行政院及經濟部、外交部應嚴陣以待，掌握美國關稅政策最新進展，提出因應對策，進行產業影響評估，不能只顧著選舉；賴總統應請相關部會提出因應對策，台灣經濟不能因為選舉被耽誤。