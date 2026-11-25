國際政治觀察家方恩格今天指出，民進黨立委范雲兩度在社群網站Instagram宣傳稱民進黨台北市長候選人沈伯洋，獲國際左派政黨聯盟人士支持。方恩格引用公職人員選舉罷免法規定，政黨及任何人，不得邀請外國人助選。

方恩格說，范雲分別在11月10日、11月24日，兩度在Instagram宣傳沈伯洋獲國際左派政黨聯盟人士支持。

根據范雲11月10日貼文內容，上周在台灣舉辦了為期三天的國際自由聯盟大會，大會安排外賓參訪沈伯洋競選總部。外國朋友看到台灣人對選舉的創意與市民熱情，都感到很驚喜。

范雲說，沈伯洋向出席會議人士給出答案，「台北市長應由台北市民選出，而非由中國指定」。另外，范雲11月24日發表的內容，引用國際自由聯盟發文，祝福沈伯洋在台北市長選舉中取得成功。

方恩格引用公職人員選罷法第56條規定，政黨及任何人不得邀請外國人，公開演講或署名推薦為候選人宣傳或支持、反對罷免案，或為候選人或支持、反對罷免案站台或亮相造勢。