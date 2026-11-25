國民黨立委羅智強今天表示，國家警報恐蠢蠢欲動，成為操弄選舉工具，民進黨執政沒能力，對於奧步很在行，2024年總統大選期間，中共發射搭載衛星的火箭，國防部發布國家警報，英文內容是飛彈（Missile），引發民眾恐慌。

羅智強接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他說，民進黨可能利用資訊時間差，從事認知作戰，釋放消息。羅智強，列舉民進黨可能的奧步，包括司法介選、國家警報，謠言抹紅等，請大家注意防範，把這些奧步說穿說破。

民進黨台北市長候選人沈伯洋曾說台北市水準太低，羅智強表示，沈伯洋最喜歡罵人沒水準，他就是被沈罵沒水準，不過是半年前的事情，沈一直都是如此，只因為選舉才改變人設。

羅智強說，台北市長蔣萬安的立場始終一致，積極爭取輝達來台北設立總部，黃仁勳出事後，並未落井下石，輝達對台北非常重要，完全不影響相關決策。反觀民進黨政客先是搶功，說輝達來台北關蔣萬安什麼事，等到黃仁勳出事，反批中共同路人，更笑蔣萬安政績是輝達、鮮奶、大巨蛋，三缺一。

羅智強表示，民進黨在黃仁勳風光時拚命蹭，落難時就踩，如今王者回歸又要蹭，但蔣萬安不一樣，態度始終一致，黃仁勳就是民進黨的照妖鏡，戳穿他們的謊言，一直吹噓經濟多好，股市多好，結果證明都是黃仁勳，以及國民黨之前打下的護國神山基礎的功勞。

沈伯洋過去擔任理事長的台灣民主實驗室，曾獲得美國金融巨鱷索羅斯的開放社會基金會經費補助。羅智強說，索羅斯在金融風暴獲利，造成很多人傾家蕩產，沈雖說自己不支薪，但主持的機構獲得鉅款補助，培養影響力組成黑熊大隊，分化社會，製造對立動盪，無法用不支薪做切割，沈就是索羅斯在台灣的代言人。

羅智強表示，今天選的是台北市長沈伯洋，還是台北市長索羅斯，沈就是傀儡木偶，背後操線的，一個是聯電前董事長曹興誠，另一個就是索羅斯。

針對水庫阿姨挺身而出，喊出蔣萬安守護翡翠水庫，不讓中央在裡面蓋光電板，才讓大家有乾淨的水可以喝，羅智強說，如果不是蔣萬安，翡翠水庫水面一定蓋滿光電板，看到高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲舉白旗投降，憑什麼相信沈伯洋一旦當選以後不會跪，讓台北市民喝光電水。