水庫光電板持續熱議，律師林智群在臉書貼文稱日、英、新加坡、美、中的水庫也是放太陽能板，優點是可發電、減少水蒸發、減少綠藻增生，並轟網紅陳沂「人家都白癡，就妳最聰明，對不對？」還說石門、曾文水庫一堆鳥大便、一堆觀光船，大便、柴油都不怕了，怕什麼太陽能板？笑死。陳沂也在臉書反擊，真的愛黨，就不要再出來敗票了，「謝謝助攻。」

「我反對的是民生用水庫，那是我們要喝的水，不容許一點風險。」陳沂提到，她從不反對建築物或是工業用水庫，經過嚴格環評後設置光電板。林稱光電板沒有毒很安全，陳沂也連三問，「誰知道光電板風吹日曬老舊破損，會不會釋出重金屬影響水質呢？」「誰知道承包的清潔人員，會不會真的用清水去洗光電板呢？」「更不用說日本之前曾經發生水庫上光電板起火，一大片燒起來，這些燃燒後的物質進到水裡，人民的飲水安全怎麼會有保障？」

「你知道自己在說什麼嗎？」陳沂說，林舉一大堆國外的例子，那幾乎都是「工業用水庫」，「民生用水庫」非常少，像是新加坡有，但他們做了非常嚴格的環評還有長時間測試，同時新加坡不像台灣是颱風那麼多的地方。

陳沂說，政府跟我們說台灣不缺電，既然不缺電，為什麼民生用水庫你們也想設置光電板？產出來的電比起核能根本微乎其微，為什麼還是要設置？甚至有發現為什麼這次選舉，民進黨的側翼像是四叉貓、雞排妹、Grace、八囧、徐閉、林群、史書華⋯⋯都不受重用嗎？就是像這樣，喵。