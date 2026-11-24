民眾黨主席黃國昌今天在臉書發文，質疑基隆地院對運毒16億的主嫌李文達裁定以60萬元交保且不必接受電子監控，但民眾黨主席柯文哲至今仍遭電子監控，痛批司法天秤傾斜、公平正義淪喪。黃國昌受訪時再度砲轟裁定荒謬離譜，質疑民進黨毒品政策是否在鼓勵運毒販毒，並要求總統賴清德出面說明。

黃國昌表示，一名運送市價16億元毒品的大毒梟，法院竟然裁定60萬元交保，還不必接受電子監控，讓他直呼荒唐。他指出，台灣地方自治史上第一個販毒的地方民意代表，就是民進黨雲林縣議員，幾年前他踢爆相關弊案時，原本以為情況會有所改正，沒想到如今竟再度發生類似離譜事件。

黃國昌說，看到相關報導後他上司法院網站搜尋裁定內容，想了解法官是基於什麼理由，讓運毒16億元的毒犯以60萬元交保且不用電子監控，卻遍尋不著相關裁定。他今早已請民眾黨立法院黨團辦公室發函，要求司法院說明為何裁定沒有公開上網，但截至目前仍未獲得回應。

黃國昌要求賴清德總統出來告訴全台灣的人民，目前民進黨的毒品政策到底是什麼？是在鼓勵運毒販毒嗎？怎麼會發生這麼離譜的事情？

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