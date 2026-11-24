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駐索馬利蘭代表羅震華將離任 駐日副代表周學佑接任
駐外人事異動，扛下開館重責的駐索馬利蘭代表羅震華將離任，遺缺由駐日副代表周學佑調升，而駐日本代表處參事陳志任調升駐日副代表。
羅震華於2020年8月派駐索馬利蘭，為台灣代表處揭牌，近日將離任並調回部。行政院日前核定，由駐日本副代表周學佑調升駐索馬利蘭代表。
周學佑為職業文官，畢業於輔仁大學法律學系學士班、淡江大學國際事務與戰略研究所碩士班，曾派駐美國舊金山、日本等，也曾任駐札幌辦事處長，及台灣日本關係協會秘書長。
此外，行政院另核定，外交部外交學院公使回部辦事賴維中調升駐吐瓦魯大使、亞太司副司長劉昆豪調升駐馬紹爾群島共和國公使。現任駐吐瓦魯大使林東亨、駐馬紹爾群島共和國公使劉漢清則將調回部。
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