輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳昨重回輝達執行長一職，由於富豪索羅斯曾減少輝達持股，又因為過去民進黨台北市長候選人沈伯洋曾任台灣民主實驗室理事長，該事被網紅館長陳之漢端上直播。沈伯洋今下午展開大安文山車掃時表示，協會有申請各國經費，但身為理事長不能支薪「是會犯法的」。

2026-11-24 16:25