「綠營不是都反輝達！」針對有粉專整理親綠媒體在輝達執行長黃仁勳回任前的各種打臉言論，學者陳俐甫受訪時說，台灣產業高度與輝達合作，綠營不可能都反輝達，「不然101高樓上怎會有支持黃仁勳的廣告？」學者曲兆祥受訪時也說，多數選民已有定見，此事可能稍微影響都會區中間選民的投票意向，但幅度有限。

黃仁勳23日深夜戲劇式的回歸輝達執行長位置，有粉專便整理許多親綠名嘴批黃言論遭打臉的紀錄：名嘴王瑞德：「網友說的好：『輝達、二奶、大蛋蛋！』」綠營財經國師謝金河批：「誤判政治，黃仁勳從神壇跌下！」媒體人張雅琴亦說：「台灣愛黃仁勳這句話並不適宜，101點燈不能忽略國家利益」並質疑：「綠營第一時間一堆人落井下石，現在裝沒事？」

選民已決定投票對象

「多數選民早就心有所屬！」對此，文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時指出，選舉只剩最後幾天，大部分選民已經決定要投給誰，中間選民則是要看投票率。他說，雖然這幾天股票跌很多，但會因此決定反對民進黨的選民應該是少數，整體看來幅度不大，但有可能在雙北、台中與高雄等經濟發達的區域造成些微影響。

台灣教授協會前會長陳俐甫受訪時分析，可以理解粉專為何要整理這些媒體人的言論，因為台北市長蔣萬安早期的政見重點就是北士科，尤其是促成輝達來台設立總部，甚至松機遷移也是因應北士科而進一步提出的政策，因此希望主打此議題吸引股民或商界投票，但近年來商業界在美中貿易戰，還有政府推出的產業政策下，已經沒有過去那麼藍。

政府高層不會反輝達

「101上也有刊登支持黃仁勳的廣告！」陳俐甫表示，民主社會意見多元，民進黨也沒有都在罵黃仁勳，否則普遍被外界認為親綠的101董事長賈永婕，怎麼會讓101刊登支持黃仁勳的廣告？至於真的有在投資的股民，也不會將黃仁勳與蔣萬安連結，黃仁勳的去職與回歸，不是台灣股民或老闆可以決定的，是華爾街與總統川普。

「股市漲跌與蔣萬安、總統賴清德關係都不大！」陳俐甫說，該粉專可能想要營造「投給民進黨就是反輝達」，但我國有80%產值是電子業、40%是半導體，台灣許多廠商都搶著要與輝達合作，「賴清德、行政院長卓榮泰會反輝達嗎？」陳俐甫認為，不會有股民因此反對民進黨，進而轉投蔣萬安。

陳俐甫說，即使真的有，那也代表那群選民本來就是要投給蔣萬安。

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