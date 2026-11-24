德國黑森邦議會暨巴登符騰堡邦議會跨黨派議員團訪台，外交部長林佳龍肯定台德各領域合作增長；政次吳志中則於宴會表示，中國持續在國際上孤立台灣，兩邦議員訪台展現德國民主夥伴對台灣重視，更以具體行動共同捍衛民主價值。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍於23日向來訪的「德國黑森邦議會暨巴登符騰堡邦議會跨黨派議員訪問團」7位議員表達歡迎，並由吳志中款宴訪團，雙方就台德經貿投資、科技產業合作及深化人文交流等議題交換意見。

林佳龍肯定台德基於共享價值，各領域合作關係持續增長。吳志中在宴會中表示，台灣在全球經濟及民主陣營中角色日益重要；台灣與德國、法國、英國及美國等主要民主夥伴維持密切經貿往來，德國是台灣在歐洲第一大貿易夥伴，台灣則是德國在亞洲第五大貿易夥伴，雙方經貿關係緊密。

吳志中說，此外，台灣是亞洲民主典範，與德國等理念相近夥伴共享民主、自由及人權等普世價值。面對中國持續在國際上孤立台灣、妄圖破壞台灣民主體制，此次兩邦跨黨派議員訪台，不僅展現德國民主夥伴對台灣的重視與支持，更以具體行動彰顯共同捍衛民主價值的堅定立場。

訪團共同團長、黑森邦議員米克理（ChristophMikuschek）表示，此行期盼透過實地參訪及深入交流，增進對台灣政經發展現況及台海情勢的認識，並就產業合作等共同關注議題進行交流，以促進台德相互學習及深化合作。