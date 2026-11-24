輝達創辦人黃仁勳重返執行長職務，台股重新站上4萬點。國民黨立委翁曉玲今在社群平台發文表示，民間企業董事會不適任可以迅速調整，然而地方首長的更換，若選錯人就需承受四年施政後果。她批評民進黨縣市長候選人支持大罷免、不副署、水庫種電等政策，呼籲民眾拒絕錯誤路線。

翁曉玲表示，黃仁勳11天前因個人緋聞事件請辭下台，股價大跌30％，沒想到短短不到兩周，輝達董事會便決議邀請他回任，黃仁勳今日正式復職。消息一出，立即激勵全球股市，台股更是強勢反彈，今日終場大漲3310點，重新站回4萬點大關，市場信心大幅回升，由此可見，選對一個領導人至關重要。

翁曉玲指出，輝達是民間企業，人事制度具有高度彈性，董事會發現不適任，可以迅速調整；發現需要的人才，也可以立即延攬，隨時因應市場變化。但國家和地方首長的選擇與更換，絕對沒有這麼簡單，人民一旦選錯國家或地方首長，就必須承受長達四年的施政後果。

翁曉玲說，這四年不只是時間的損失，更可能讓國家發展停滯、城市建設倒退，甚至讓人民的權益和生活環境遭受難以彌補的傷害。選對人，市民上天堂；選錯人，市民掉地獄。賴清德總統執政兩年半，大家看看現在的台灣被搞成什麼鬼樣子。

翁曉玲提到，民進黨縣市長候選人包括沈伯洋、蘇巧慧、陳亭妃、賴瑞隆、何欣純等，都是民進黨及賴總統政治路線的支持者與執行者。支持的是賴政府推動大罷免、不副署法案、打壓軍公教、歧視陸配、限制兩岸觀光交流、開放進口發芽馬鈴薯與萊豬，以及推動水庫種電等政策，支持的是百分之百民進黨黨意。

翁曉玲表示，所謂「江山易改，本性難移」，萊爾就是萊爾，黑熊就是黑熊，青鳥就是青鳥。即使披上洋流飄帶，也改變不了他們原本獨裁、欺騙的政治本質。她是台北市民，絕不會拿自己的健康、安全與居住環境開玩笑，更不會坐視民進黨的政治勢力染指台北市，讓台北市民承擔錯誤政策的代價。

翁曉玲強調，台北市的未來，不能拿來當政治實驗品。選舉不是選明星，更不是選一時的聲量，而是選擇未來四年的城市方向與市民生活。請大家睜大眼睛，選賢與能，用手中的選票，拒絕錯誤的政治路線，守護台北、守護自己家園。