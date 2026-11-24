輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳昨重回輝達執行長一職，由於富豪索羅斯曾減少輝達持股，又因為過去民進黨台北市長候選人沈伯洋曾任台灣民主實驗室理事長，該事被網紅館長陳之漢端上直播。沈伯洋今下午展開大安文山車掃時表示，協會有申請各國經費，但身為理事長不能支薪「是會犯法的」。

沈伯洋說，先前曾在媒體人趙少康主持的「少康戰情室」回過這題，作為學者到處都會去申請各式各樣的研究經費。他之前有申請過台北市政府的研究經費，但也不會因為這樣就變台北市政府的人。

他說，之前也申請過OSF開放社會基金會的經費，更自認作學者算做的不錯，所以常常可以申請到各國經費，也申請過很多國家的經費，但不知道對手為什麼喜歡講這些謠言，很喜歡把索羅斯跟美國國際開發署（USAID）連接在一起，但其實兩者沒有關係。

沈伯洋說，然後，再把USAID跟CIA合在一起，所以大家常常之前聽到說什麼沈伯洋是CIA就是這個謠言。再將CIA連到共濟會、共濟會連到蜥蜴人再到外星人，都已經選前四天，要跟大家說明他不是共濟會、不是CIA、不是蜥蜴人、不是USAID「這也是蠻逗趣的一件事情。」

媒體在追問，所以有申請去索羅斯相關經費？沈伯洋說，索羅斯當然有，還申請過國家民主基金會（NED）、自由之家、OSF、英國及歐盟等各式各樣研究經費，不過要告訴大家是，他是協會的理事長，理事長不能支薪，申請經費都是拿給研究單位，「我一毛錢都沒有在口袋裡，因為我於法不能夠拿任何的金錢。」

他強調，所以這就是為什麼其實大家聽到他好像拿很多研究經費，但研究經費全部都不在他身上「我拿的話我是犯法的，這個各國會來追究的。」