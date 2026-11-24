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北市推自動駕駛公車 賴士葆將提案助地方政府發揮
台北市長蔣萬安日前宣布採3階段漸進式推動自動駕駛公車，國民黨立委賴士葆今天說，他將提出「AI自動駕駛公共運輸條例」草案作為母法，授權地方政府發揮，也呼籲行政院提對案。
蔣萬安日前赴市議會專案報告表示，會採3階段漸進式推動自動駕駛公車，明年10月先在北士科及信義路公車專用道投入4輛自駕公車實測，將做好每個環節的把關機制。
賴士葆與台北市議員曾獻瑩、新北市議員候選人邸聖德舉行記者會，拋出「AI自動駕駛公共運輸條例」草案，作為地方政府推動AI自駕公車商轉母法，讓地方政府能正式導入AI自駕公車商轉，緩解第一線交通困境。
賴士葆表示，公共運輸無人化與AI化是趨勢，但目前交通部相關法規嚴重不足，交通部提的「1+1」年就是1年沙盒、1年試運轉，這使得地方政府要訂自治條例時，受到框架限制，廠商投資意願也低。
賴士葆說，他將在立法院提出「AI自動駕駛公共運輸條例」草案作為母法，修法為「1+1+N」，授權地方政府發揮，下週就會開始推動、連署。
曾獻瑩說，北市公車司機缺額高達3成，業者面對缺工不易找人，導致現職司機長期超時與疲勞駕駛，不僅造成公共危險，業者也頻遭勞檢開罰，且多年未改善。蔣萬安已承諾推動AI無人公車、市議會也編列預算，卻卡在中央缺乏商轉法源。他也將同步提出「台北市AI自動駕駛公共運輸自治條例」草案，盼中央儘速立法接軌。
邸聖德說，他同樣將提出「新北市AI自動駕駛公共運輸自治條例」草案。駕駛短缺不是北市獨有的問題，新北市新店區等地的通勤族同樣高度依賴公車，母法不只為台北市而訂，六都及各縣市只要財力、路線條件成熟，都應有法源可推動。
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