「戒急用忍」真的正確嗎？學者林敏聰24日在研討會指出，台商擴張需同步考量當時全球化背景，政策需要依據政經與科技發展進行調整；但學者林盈達指出，中國政策是國家資本介入，並非正常市場經濟；學者張建一也說，中國以不公平的「紅色供應鏈」與全球競爭，關鍵產業應由台灣自主製造。

中央廣播電台24日舉行「戒急用忍30周年：從根留台灣到布局全球」座談會，邀請「戒急用忍」推手、總統府資政陳博志發表專題演講，還有淡江經濟系教授蔡明芳、台大物理系特聘教授林敏聰、陽交大資工系特聘教授林盈達與台經院院長張建一進行與談。

政策應依當下環境調整

林敏聰指出，「戒急用忍」很難說清楚因果關係，除了政治與經濟以外，科技的發展與掌握也決定前兩者，我國如今希望加入「非紅供應鏈」，但特定產業的零組件仍難斬斷對中國的依賴，「戒急用忍」到什麼程度，才能讓產業持續發展又不會傷害國家安全？他也說，當年台商的西進，也與中國成為世界工廠的全球化浪潮難以脫鉤。

「如何行使政治主權，需要以科技與經濟作為基礎！」林敏聰指出，當時「戒急用忍」就有掌握很好的物質基礎，但隨著對於科技依賴的不同也要調整。他也呼籲政府要將下一代技術長出來的條件持續留在台灣的產業中心，如今台積電與德國、美國與日本合作，但工廠不是移過去就沒問題，需要了解更多的細節。

保障中小企業發展

林敏聰也提醒，台灣缺乏帶著自己提案，與友邦國家共同開發新市場的能力，近來有輝達做為市場開拓者，共同在IC設計、創造與新應用，在法規、採購與成本上建立新規範，未來要有新的產業能創造這樣的能力；另外，也要顧及我國中小企業的發展，產業環境能否長久也與中小企業能否獲得平等發展機會有關。

但陽交大資工系特聘教授林盈達以紫光案提醒，若對手是用國家資本介入，就不是正常的市場經濟。另外，晶片市場並沒有絕對的技術領先，但相對的技術領先就會帶來絕對的市場領先。林盈達回憶，當時反紫光投資案時，竹科廠商都瀰漫失敗主義，認為遲早會被中國超越，但半導體產業技術技術門檻困難，且台積電持續加強研發，條件完全不同。

對抗紅色供應鏈

「非紅供應鏈是美國設定的保護主義！」林盈達提醒，雖然台灣廠商因此獲益，但未來若美國認為不需要了，相關政策恐消失；台經院院長張建一則說，美國在90年代希望透過全球化讓中國民主化，但反而助長中國擴張野心，並用不公平的紅色供應鏈與全球競爭，如今歐洲電動車遭打趴就是如此。

張建一指出，以前台灣的口罩多由中國製造，但疫情時還好有「口罩國家隊」，顯示關鍵戰略物資仍需由本國製造。

【更多精采內容，詳見 】