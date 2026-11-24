因應中共對台滲透、認知作戰及跨國鎮壓，民進黨立委王定宇、林楚茵等16人提出國安雙法修正草案，除提高反滲透法相關刑責，也擬明定公開鼓吹武統台灣者最高可罰100萬元，相關網路內容情節重大可「封網」；軍公教等人員涉犯國安相關罪行，經法院任一審級判處有期徒刑以上之刑，即暫停發給半數退休金。

王定宇今在臉書說明修法內容。提案指出，檢警調偵辦跨國鎮壓相關案件時，依刑法相關罪名及反滲透法相關規定加重其刑至二分之一，不僅刑度偏低，現行反滲透法對在台協力者不法行為樣態的規範也不足因應。

國安法修正草案明定，任何人不得公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸、港澳或境外敵對勢力對我國發動戰爭，或採取非和平手段消滅我國主權，經內政部會商法務部、陸委會等機關認定違反規定者，處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

若公開網路內容涉及鼓吹戰爭，或公開散布錯假訊息、為大陸從事具有政治目的的宣傳，而有危害國安或社會、財政、經濟安定之虞，內政部會商數位發展部、陸委會等機關後，得命網路平台或服務提供者限制瀏覽、移除內容或限制帳號服務；情節重大或情況急迫時，得逕令網際網路接取服務提供者停止解析或限制接取（封網）。

平台業者無正當理由不遵行命令，可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，並按次處罰；未依法保留使用者資料180日者，處6萬元以上、60萬元以下罰鍰。

草案也增訂「參與組織罪」，禁止參與受大陸、港澳或境外敵對勢力控制，且足以危害國家安全或社會安定的組織；為上述勢力或其所設立、實質控制的組織、機構、團體或其派遣之人犯國安法之罪者，以及故意犯國安法之罪的現役軍人、公務員，均加重其刑至二分之一。

退休金部分，軍公教及公營機關人員若犯國安法、反滲透法或內亂、外患等罪，經法院任一審級判處有期徒刑以上之刑，自宣示判決日起暫停發給50%退休（職、伍）給與，待有罪判決確定後全數剝奪並追繳已支領款項，領受撫卹金或遺屬年金的遺族也適用。

反滲透法修正草案也針對受滲透來源教唆、幫助或共同違法捐贈政治獻金、公投經費或從事禁止的助選行為，刑度從現行5年以下有期徒刑，提高至3年以上、7年以下，得併科1000萬元以下罰金。

受滲透來源教唆、幫助或共同就國防、外交及大陸事務涉及國安或機密進行遊說者，刑度從現行3年以下提高至1年以上、5年以下有期徒刑；另擴大在台協力者加重處罰範圍，納入刑法第二編分則各章及跟蹤騷擾防制法等。