彰化縣議長謝典霖涉賄選、貪汙案遭羈押至今，線西鄉長候選人黃漢皇則疑因去年以生吐司贈送參與行程的代表，涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，遭檢方聲押獲准。國民黨彰化縣黨部今出面聲援兩人，縣黨部主委蕭景田質疑，涉及近半年前的餐會、一年前的土司，相關行為是否構成賄選仍有待司法釐清，卻在選舉期間遭羈押，已影響地方選舉公平性。

對此，彰化地檢署表示，偵辦賄選案件均秉持「有聞必查、有據必辦」原則，依證據嚴格認定，並謹守正當法律程序，至於是否羈押，均由法院審理後裁定。

蕭景田表示，被押兩人都是國民黨籍人士，卻在選舉關鍵期間遭到羈押，目前案件仍在調查中，是否有罪尚未確定，但司法介入已對選舉造成難以挽回的影響。羈押是對人身自由影響最嚴重的強制處分，司法應更加謹慎，呼籲地檢署盡快讓兩人交保或釋放。

蕭景田指出，謝典霖涉及的是約選舉半年前縣民參訪縣議會的餐會，黃漢皇則是一年前旅遊期間贈送同仁生吐司，相關事件如今都成為檢方追查的賄選案件。他質疑，賄選認定是否應有一定的時間範圍，例如選舉前三個月或一個月，司法追查賄選的時間不應無限上綱。

蕭景田表示，台灣社會重視人情往來，公家機關接待參訪民眾、親友間互相贈禮都是常見情形，不應因選舉就被視為賄選。他認為，司法偵辦應考量事件發生背景，不能將一般人情往來都列為追查目標。

黃漢皇的兒子黃冠霖表示，得知父親因去年生吐司事件遭羈押，感到相當錯愕，認為原本是同事間的情誼，卻被認定涉嫌買票，難以接受。他也質疑，父親在競選總部成立前遭羈押，質疑有政治迫害之虞，並表示家人會繼續完成選舉行程，希望司法還給父親公道，也盼望父親能在投票前獲釋。