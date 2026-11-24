距時任總統李登輝於1996年提出「戒急用忍」政策至今已30年，總統府資政陳博志認為，台灣當年留住製造業才有今天的關鍵地位；陸委會主委邱垂正則說，當年的堅持讓台灣產業得以留台扎根，進而走出紅色供應鏈。

淡江大學經濟學系與中央廣播電台今天共同舉辦「戒急用忍30年：從根留台灣到全球布局」座談會，邀請陳博志專題演講，邱垂正也受邀與會，與產學研代表探討下一個30年台灣經濟發展的機會與挑戰。

陳博志指出，戒急用忍是1990年代初就開始醞釀的整套規劃，主張減少對中國投資，產業需外移時則引導到東南亞，也就是戒急用忍搭配南向政策。他強調，「戒急用忍」一詞不是他取的，他只是參與者之一。

陳博志認為，赴中國投資會衝擊出口，下游外移後上游被迫跟進，最後形成紅色供應鏈與產業空洞化；廠商靠中國的勞工與租稅優惠就能賺錢，會缺乏升級動力。

他進一步強調，美日等先進國家如今也想再工業化，台灣則因當年留住製造業，才有今天的關鍵地位。

邱垂正表示，中國國家主席習近平執政將進入第15年，風險越來越高，政府知道這些風險，一定要避開、遠離。他感謝李登輝與陳博志等人，當年提出戒急用忍在媒體上備受挑戰，十分不容易；強調正因為有這些人的堅持，台灣產業才能留台扎根，進而布局全球，並走出紅色供應鏈、走進民主供應鏈。

台大物理系特聘教授林敏聰指出，戒急用忍當年是政治、經濟與產業相互糾葛的結果，如今又多了科技因素，因此不能只靠戒急用忍的概念決定今天的重大政策。他認為，完全開放與過度保護主義都不可取；「去紅供應鏈」是否全面切斷，有些短期內做不到，但不切斷又涉及國安，要「戒」與「忍」到什麼程度，是技術性的難題。

陽明交大講座教授林盈達回顧反對中國紫光集團投資台灣半導體產業的連署與遊說行動，他指紫光背後有國家資本，並表示自由市場機制只有在對手沒有國家資本介入時才成立，面對國家資本需有嚴格審查機制。

他說，相對的技術領先會帶來絕對的市場領先，台積電只領先一、兩個世代就是例子。人工智慧（AI）正分成美台與中國兩個生態系，他擔心台灣廠商使用中國算力，或為中國建置資料中心。

台灣經濟研究院院長張建一指出，戒急用忍本質上沒有錯，如今美歐也對中國採取類似的去風險措施，民主供應鏈已經成形，台灣不必再像30年前單獨面對中國。台灣對中國大陸及香港出口占比2020年達歷史最高的43.9%，今年1至10月降至23.8%；但他也提醒，企業須把中國技術崛起的風險「內部化」，不能什麼都仰賴政府。