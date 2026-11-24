台北市長蔣萬安今年初喊出打造「無菸城市」，推動吸菸者與非吸菸者空間分流，降低戶外二手菸暴露。目前全市已設267處指定吸菸區，其中15處負壓式吸菸區累計使用近88萬人次；3大禁菸商圈的支持度超過9成5，滿意度超過9成。

衛生局表示，無菸城市政策採「空間分流、漸進擴大」原則，人潮聚集的商圈優先畫設禁菸區。目前已陸續公告西門町商圈、迪化街商圈、心中山線形公園周邊商圈及信義商圈（捷運市政府站2號、3號出入口周邊區域）為禁菸區域；除指定吸菸區外，這些區域內一律全面禁菸。

衛生局說，截至10月底，累計勸阻超過2萬人次。未來不只由專責人力持續勸阻及取締，也將透過AI偵測廣播勸阻系統及菸害防制熱點數位化巡查系統，提高勸阻警示效果，同時減輕人力負擔。

衛生局指出，經委外辦理三大商圈禁菸成效調查，民眾對於無菸城市政策均高度認同。6月起第一個實施禁菸區的西門町商圈，政策支持度96.0％、滿意度93.1％；8月實施的迪化街商圈為96.1％、93.5％，心中山線形公園周邊商圈則有97.1％、95.6％。顯示隨著政策實施時間經過及禁菸區逐步擴大，民眾支持度及滿意度日漸上升。

衛生局強調，市府團隊持續透過公私協力，並從「制度建立、環境改善、市民溝通」多管齊下，動態調整相關推動事項，逐步形塑兼顧「非吸菸者健康」與「吸菸者需求」的友善環境，讓「不吸二手菸、吸菸不影響他人」，打造台北無菸城市新生活。

有民眾直呼，「我超討厭菸味，這絕對德政」、「我因為負壓式吸菸區大大欣賞這位市長，不畏懼眼光和輿論，強行推對台灣人民健康有利的政策，必須推爆」、「有吸菸室差很多，不用讓小孩吸二手菸就先贏一半」、「國外很多都在做這些事，我們台灣真的有在進步。」

其他人觀察，「經過西門的吸菸室旁，還聞到比平常更重的煙菸」、「好的本意也會因為很差的執行力，搞得荒腔走板」、「路上還不是一堆人在抽菸、丟菸蒂」，也有人發現捷運市政府站2號出口周邊的吸菸區一堆人在外面抽菸。

民眾直言，「菸味真的少滿多，但吸菸區位置要規畫好，不然只是把味道換地方飄」、「一堆人在嘴，問題是其他哪個縣市做得更好？這樣不是鼓勵不做就不會做？總要開始做，然後一直改進。」