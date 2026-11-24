副總統蕭美琴今天前往新北市林口贊天宮參拜祈福，並代表總統為林口樂林園創建百年揭匾。她說，文化是一座城市的靈魂，也是凝聚人心的力量，期盼未來新北市匯聚傳統文化、現代及科技等多元元素，展現台灣及新北最好的一面。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統上午出席「林口贊天宮暨林口樂林園創建百年揭匾」，觀賞林口樂林園北管軒社演出，並代表總統賴清德揭匾「百年軒社」。

蕭副總統致詞表示，林口從過去的農村、茶園，到現在住宅林立、工業園區蓬勃發展，許多年輕人也來到林口成家、追求夢想。林口歷經這些改變，仍保有南北管及軒社等珍貴文化，能夠見證百年傳承，實屬不易。

蕭副總統指出，台灣的語言及文化在世代變遷過程中，很容易被忽略，甚至消失，令人不捨。今天看到國小五、六年級開始學習北管的孩子、每週鍥而不捨投入練習的青少年，以及參與活動超過一甲子的長輩，透過世代傳承、不斷精進及投入，讓地方文化精髓得以延續。

蕭副總統提到，走訪世界不同國家及城市，可以看到許多相同的跨國企業及店家，但最珍貴的是能夠看見一座城市的歷史與文化。如果經濟是身體和手腳，科技是腦袋，文化就是靈魂，也是將大家凝聚在一起的力量。

蕭副總統期盼，未來新北市如同林口的發展歷程一樣，成為兼具農村、傳統文化、現代及科技的多元城市，將不同元素匯聚起來，展現台灣及新北最好的一面。

總統府國策顧問呂子昌、立委蘇巧慧、吳秉叡等人也出席活動。