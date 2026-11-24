中國國台辦與中國進出口銀行23日簽署兩岸金融合作協議，擬以政策性金融吸引台商赴陸發展。不過，台商赴陸投資占整體對外投資比重今年前10月已降至1.1%，專家認為，北京政策與台商全球布局、分散風險的趨勢存在落差。

中國國務院台灣事務辦公室與中國進出口銀行23日在北京簽署「十五五」時期促進兩岸融合發展金融合作協議。根據中國官媒報導，協議涵蓋支持台商台企扎根大陸、涉台園區建設、大陸企業赴台投資、兩岸企業貿易往來，以及大陸台資企業參與共建「一帶一路」等面向，將加強綜合金融服務，提供融資支持。

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤表示，這項協議是為台商台企解決融資問題、支持台商把握「十五五」發展機遇的具體措施，希望台商台企堅定信心深耕大陸，積極參與中國式現代化建設及兩岸經濟合作。

不過，陸委會23日晚間公布的數據顯示，台商赴陸投資金額及占整體對外投資比重近年持續下降。2010年赴陸投資金額達146.2億美元，占整體對外投資比重83.8%；2024年降至36.5億美元，占比7.5%；2025年為15億美元，占比3.8%；今年1至10月更降至7.9億美元，占比僅1.1%。

專家分析，北京此次透過政策性銀行提供融資，企圖深化台商與中國經濟的連結，但台商近年已因應國際供應鏈重組及地緣政治風險，逐步調整投資布局，融資優惠未必足以改變企業投資決策。尤其協議簽署時間距離台灣11月28日地方公職人員選舉投票日僅5天，也使這項經貿措施增添政治觀察空間。

專家指出，這項金融合作協議至少存在3項值得關注的矛盾。首先是中國內需市場與台商投資意願的落差。中國近年面臨房地產市場低迷、消費需求疲弱等經濟問題，在中國經營的台商，部分企業採取保守經營、縮減投資或調整產能等策略。在市場需求及投資報酬率尚未改善的情況下，即使北京提供融資支持，也不代表台商就會增加投資。

其次是「一帶一路」海外市場布局與企業風險管理的衝突。協議將支持大陸台資企業參與共建「一帶一路」列為金融合作項目，中國進出口銀行也表示，將協助兩岸企業聯合開拓海外市場。

但專家認為，「一帶一路」部分參與國近年面臨債務負擔、基礎建設投資效益及財政風險等問題，台商前往相關市場投資，仍須審慎評估當地政經環境、資金回收及地緣政治風險。企業不會只因取得政策性融資，就忽略海外投資可能面臨的風險。

第三是政策性金融與全球供應鏈去風險化趨勢的矛盾。專家指出，歐美主要市場近年強調供應鏈韌性及降低對中國依賴，台灣企業也積極分散生產基地與市場風險。中國進出口銀行作為政策性銀行，其金融資源配置與國家經貿戰略具有一定連結，台商若接受相關融資，仍須評估資金使用條件、投資限制及後續經營自主性，也應注意是否影響國際客戶對供應鏈來源及合規性的要求。

另有兩岸經貿專家認為，北京此時推出金融合作協議，反映中國希望在外部經濟環境變動及全球供應鏈重組之際，持續吸引台資、維持兩岸產業連結。不過，台商是否願意接受融資並擴大在中國投資，最終仍取決於市場需求、投資效益及企業風險評估，而非單靠政策性資金就能達成。

專家強調，台商全球布局已逐漸朝市場多元化及供應鏈分散發展，北京若希望透過金融合作重新吸引台商，仍須正視中國市場環境及國際產業結構的變化。對台商而言，融資成本固然是投資考量之一，但市場前景、資金安全及經營自主性，才是決定是否投資的關鍵。