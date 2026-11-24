美國期中選舉結果大致底定，外交部今天說明，參議院「國會台灣連線」的38名成員中，有12名確定離開參院；而眾議院「國會台灣連線」220名成員中，目前確認離開眾院的人數為63名，較往年為多。

外交部今天舉行例行記者會，媒體關切，美國期中選舉結果對參眾兩院台灣連線成員人數的影響。

外交部北美司副司長焦國祐指出，美國期中選舉結果大致底定，民主黨贏回美國聯邦參眾兩院，截至台北時間2026年11月23日上午，參院部分，民主黨取得56席，共和黨44席；眾院部分，民主黨取得258席，共和黨173席，尚有4席結果未定；州長部分，民主黨取得30席，共和黨20席。

焦國祐進一步說明，參院「國會台灣連線」（STC）38名成員中，共17席改選，其中12名確定離開參院（包括退休、改選其他公職或於初選落敗）。眾院「國會台灣連線」（CTC）220名成員中，因退休或其他原因去職，確定異動人數較往年為多，目前確認離開眾院的人數為63名。

焦國祐表示，美國會每2年改選一次，議員更迭是民主常態。美國國會長期展現對台灣的跨黨派支持，面對2027年美國會新局勢，外交部將持續透過各種方式加強跟美國國會聯繫，加強美國國會對台灣的瞭解與支持。