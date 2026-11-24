美國期中選舉之後，外交部北美司副司長焦國祐今天在外交部例行記者會表示，將持續拓展及維繫與新一屆國會議員的友好關係，並爭取其等加入台灣連線，厚植美國國會友台力量；此外，美國國會剩下的議程不多了，台灣會把握時間，推動美國國會盡速通過避免雙重課稅法案。

根據外交部掌握，截至台北時間2026年11月23日上午，參院部分，民主黨取得56席，共和黨44席；眾院部分，民主黨取得258席，共和黨173席，尚有4席結果未定；州長部分，民主黨取得30席，共和黨20席。

參院「國會台灣連線」38位成員中，共17席改選，其中12位確定離開參院；眾院「國會台灣連線」220位成員中，因退休或其他原因去職，確定異動人數較往年為多，目前確認離開眾院的人數為63位。

此外，焦國祐指出，非常歡迎加拿大總理卡尼（Mark Carney）稱加拿大與台灣的貿易合作協議（Trade Cooperation Framework Arrangement，TCFA）可望近期簽署，此舉不僅深化台加經貿合作符合雙方共同利益，並有助強化供應鏈韌性及經濟安全；台灣將繼續與加方密切協調，盼盡速簽署TCFA。

針對剛剛落幕的川習會，新華社報導美國總統川普在會中表達「不支持台獨」的立場，焦國祐指出，台美一向密切聯繫，也有很好互信，川普在美日印澳四方安全對話（Quad）會後的領袖宣言也強調維護台海和平穩定的重要性。

焦國祐說，美國政府已經跟台灣表達其對台政策不變，中國官媒只是北京當局宣傳工具，類似的輿論操作，台灣不會特別理會；中華民國台灣是主權獨立民主國家，無論北京官媒如何操作都無法改變事實；台灣是國際社會重要成員，將持續深化跟美國等理念相近國家的合作，來共同強化區域穩定和平繁榮。

此外，川普在亞洲行期間，美國與菲律賓簽署了為期五年的「經濟繁榮與韌性戰略目標協定」（Economic Prosperity and Resilience Strategic Objective Agreement），旨在與「信賴夥伴」共同確保供應鏈安全並擴大雙邊經貿與防務合作。

焦國祐指出，清單並未明確指出哪些國家是可信賴夥伴，大家都知道台灣在全球高科技供應鏈扮演關鍵角色，一向是美國與理念相近國家建立民主供應鏈時最受信賴夥伴；未來也會就台美在第三國的合作機會交換意見、持續溝通，透過台美現有在經濟科技合作架構，包含經濟繁榮夥伴或是矽盛世機制，探索台美在菲律賓等第三國的合作，來強化區域供應鏈韌性。