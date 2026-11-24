印太戰略智庫執行長矢板明夫的Youtube頻道今年7月上傳「台北需要沈伯洋」的音樂助選影片，將德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀與民進黨台北市長候選人沈伯洋的照片放入影片當中。此事經國際政治觀察家、紐約州律師方恩格在臉書上揭露，並向葛來儀的社群網絡做出詢問，葛來儀得知後表示，「我反對」（I object）。

方恩格7月28日在臉書上質疑，沈伯洋與葛來儀是否知道他們的肖像被矢板明夫用在為沈伯洋競選宣傳影片？方恩格問說，「法律與認知作戰專家沈伯洋並不知道他的肖像被人使用嗎？葛來儀身為台灣政治專家，會有可能不知道她的肖像被人家使用嗎？他們是不是未經授權就被他人使用肖像之受害者呢？」

方恩格並表示，他十分認同副總統蕭美琴與國安會副秘書長林飛帆曾在2023年批評國民黨總統候選人侯友宜未經葛來儀同意，就在社群媒體上使用她的肖像。

而方恩格今天也在臉書上指出葛來儀已經做出回應。葛來儀在X平台上感謝方恩格的提醒，並表示，她之前沒有看到這個情況，「我反對」。