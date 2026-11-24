新華社報導，美國總統川普在19日的川習三會上表示「美方不支持台獨」。外交部今天說，美方已向台灣表達「對台政策不變」；台灣對於中國官媒操作輿論不予理會。

針對新華社報導，美方並未公布會談有無談此細節。外交部上午舉行例行記者會，媒體關切，美中會談是否談及「美方不支持台獨」。

外交部北美司副司長焦國祐表示，台美在各項議題保持非常密切聯繫，溝通管道也非常順暢，也有很好的互信。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等美方高層已多次重申美國對台政策不變，台灣關係法、六項保證長期來都是美國對台政策的重要基礎。

針對中國官媒報導，焦國祐說，美方已向台灣方表達「對台政策不變」。中國官媒是北京當局宣傳工具，對於類似輿論操作，台灣不會特別理會。中華民國台灣是主權獨立的民主國家，無論是中國官媒如何操作都沒有辦法改變此事實。

焦國祐說，台灣是國際社會重要成員，將繼續貢獻區域和平及穩定，深化跟美國等理念相近國家的合作，共同強化區域穩定和平及繁榮。

媒體另關切，加拿大總理卡尼（Mark Carney）指加拿大與台灣的貿易合作協議可望近期正式簽署，目前進度為何。

焦國祐指出，歡迎卡尼的公開表態。台灣跟加拿大共享民主價值，台灣也是卡尼政府推動經貿多元化的重要合作夥伴，深化台加經貿合作符合雙方共同利益，並有助強化供應鏈韌性及經濟安全；將繼續跟加方密切協調，目標是儘速完成協議的簽署。