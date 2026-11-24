九合一選舉倒數4天，國民黨立法院黨團今開記者會指出，國家機器徹底濫權，讓司法在選前淪為打擊在野黨的政治黑手，檢調辦案的雙重標準，面對造謠、抹黑與賄選等相關案件，是否真的「有黨證就無敵，沒黨證只能聽天由命」，辦藍、辦綠竟出現兩種不同的速度、時程與標準，呼籲檢調應堅守司法獨立，並喊話選民11月28日出門投票，拒絕司法介選。

國民黨團書記長許宇甄指說，攤開對照表可以清楚看見，只要涉及藍營候選人或敢監督綠營的平民百姓與媒體，檢調就立刻「出手快如風、毫不手軟」。她舉例，中天記者報導民進黨台南市長候選人陳亭妃，在政見發表會稱烏山頭水庫都沒有光電板，6小時內即遭檢警約談；吳子嘉評論民進黨新竹縣長候選人鄭朝方文宣爭議，1天內即遭跨區搜索並查扣手機。

許宇甄說，最可怕的是國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競辦案，僅因助理涉嫌選罷法爭議，竟在選前8天競選辦公室遭搜索，查扣4台電腦、4台手機，電腦中存有重要的競選資料與機密文件，形同公然竊取對手競選機密；彰化縣議長謝典霖因遭控議會宴客爭議，9月17日遭羈押禁見至今已達70天，質疑有何續押必要；台東吳俊立家族兩年前的環評農路舊案，亦在選前遭台東檢方積極重辦，處處顯見司法辦藍快如風。

許宇甄進一步表示，反觀涉及綠營的案件，檢調與廉政機關卻成「慢郎中」。民進黨議員許淑華指控蔣萬安團隊白吃白喝遭提告，檢方拖了6天才傳喚，僅約談30分鐘、不痛不癢草草了事；民進黨高雄市長候選人賴瑞隆遭黨團指控收受綠能300萬元政治獻金，召開21場公聽會，至今已過27天，檢調既無約談也無搜索。

許宇甄點名，民進黨桃園市長候選人黃世杰案出席水利署活動，公務人員高喊「凍蒜」，現場發送300元雞蛋禮盒與便當，且租用國有地於選前舉辦造勢活動，國民黨議員於8月及11月兩度赴桃園地檢署按鈴告發，至今已超過90天，雖分「他」字案卻始終沒有公開搜索或約談；且民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純的家族公司，獲公股創投投資4500萬元卻未利益迴避，財政部竟稱「不適用利衝法」廉政署也未發聲。

國民黨團首席副書記長洪孟楷指出，很遺憾今年再度看到司法雙重標準，過去法務部針對30元以下文宣品設有清楚紅線，讓候選人有所依循，法務部長卻在立法院稱「30元不一定是標準，還要看啟動的動機」，在既有標準被徹底打破後，就極易產生上下其手與個人判斷的空間。

洪孟楷質疑，面對造謠、抹黑與賄選等相關案件，是否真的「有黨證就無敵，沒黨證只能聽天由命」，辦藍與辦綠竟出現兩種不同的速度、時程與標準，直呼有公平嗎？有天理嗎？難道只因為該候選人是民進黨派出的六都市長候選人、是賴清德總統常去站台的候選人，就能躲避司法制裁與檢調調查？

洪孟楷坦言，檢調近來的大動作介入已造成人心惶惶的寒蟬效應與沉默螺旋，讓許多善良無辜的民眾僅是參加藍營造勢場合，就擔心被約談或上門查水表。他呼籲檢調堅守那一把尺，將犯罪者追查到底，清白者也應還其公道，重申「不會有人永遠當家」，唯有人民手中的選票才是執政者最害怕的武器，人民能賦予執政者權力，也能隨時收回權力，呼籲鄉親11月28日無論天氣如何，務必出門投票。