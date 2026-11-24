選戰倒數4天，民進黨立法院黨團書記長范雲今天表示，根據國安單位、陸委會資料，中共介選樣態包括非法資金挹注，資助特定候選人或政治團體，還有落地招待廉價旅遊、廉價機票動員返台投票等。黨團呼籲，民眾要有能力辨識這些手法，再做出選擇。

范雲、黨團副幹事長陳培瑜上午舉行輿情回應記者會。陳培瑜指出，中共介選已發展出新策略，關於「交通」的包括，第1，「串聯協力團體」，中國國台辦、地方台辦，透過旅遊、航空業者，提供台商及其家人返鄉機票優惠及補助，希望動員台商回台投票，並指定支持特定候選人。

陳培瑜表示，第2，如果補助吸引力不夠，甚至「贈送免費機票」，透過願配合的中配團體，調查投票意願、盤點清單，再由專人發放來回機票；第3，「提供交通優惠」，刻意調降回台投票機票價格，提供機場貴賓室、機場接駁等，讓大家覺得回台投票沒什麼成本。

陳培瑜說，第4，「預留返台機位」，當航班、機位不夠時，確實會降低返鄉投票意願，於是中國利用可控制的國家航空公司，預留很多返台機位。最後第5，「協調海空疏運」，在金門、馬祖有小三通，透過小三通可回台灣投票，這事情在過去也屢屢發生。

陳培瑜表示，當中國用這些手段且指定要投給特定候選人時，就代表這些候選人未來在政策上可能會配合中國操作，不論是里長、代表、議員等，都是民眾要考慮的，要先有能力辨識這些手段，才問自己要做出什麼選擇。

范雲說，中共介選樣態包括非法資金挹注，資助特定候選人或政治團體，提供其選舉所需資源，例如民眾黨桃園市議員候選人周曉芸案，就是非法資金挹注的問題。另外，還有落地招待廉價旅遊、廉價機票動員返台投票等。

范雲指出，假訊息與認知操作、網路入侵竊取選舉情資部分，國際有許多智庫報告指出，台灣是中共網路入侵、攻擊的第一大受害者。「經濟利誘差別待遇」是選擇性開放特定縣市農產品輸中，綁定經貿利益，讓選民、小農受影響。

范雲表示，「點名懲戒，威嚇候選人及支持者」、「共機擾台架次新高」，也是威嚇選民的方式，想讓大家覺得若支持某黨候選人，可能會帶來更多的軍事威脅。這些都是國安單位、陸委會整理的中共介選方式。