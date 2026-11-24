「連中國官員私下都難反對『戒急用忍』！」「戒急用忍」政策推手之一的學者陳博志24日分享當時政策的制定過程。他透露，中國當時很希望台商投資，但「戒急用忍」可作為企業抵抗中國的藉口；另外，他還曾私下前往中國跟中方說明政策目的，中國官員聽完後也難以反對。

中央廣播電台24日舉行「戒急用忍30周年：從根留台灣到布局全球」座談會，邀請總統府資政陳博志發表專題演講，還有淡江經濟系教授蔡明芳、台大物理系特聘教授林敏聰、陽交大資工系特聘教授林盈達與台經院院長張建一進行與談。陳博志是前總統李登輝與陳水扁的重要財經智囊，曾任台大經研所所長、行政院經建會主委、央行理事與總統府國策顧問。

對中投資過多有隱憂

陳博志說，對中國的投資限制不是從李前總統時才有，前總統蔣中正時期連貿易、通信與聽廣播都不行，但隨著中國改革開放、台灣開放赴中國探親與解嚴後，有很多人開始去中國投資。他指出，中國六四天安門事件後，中國為了轉移人民注意力，在經濟上採取更多開放措施，吸引很多台商前往投資，很多人開始擔心經濟與中國過度往來恐有「以商圍政」、「以民逼官」的問題。

「台塑創辦人王永慶原本要去中國海滄投資！」陳博志表示，後來政府在台灣協助王永慶進行六輕投資，還給台塑很好的條件，包括低利、美金貸款等。他也說，即使不從政治，從經濟面向來看，對中國投資過多也有很多不利的影響，例如政策變動的風險、上游產業被迫搬到中國、削弱產業升級的努力，還有依「國際要素價格均等化原理」，提高台灣失業率、壓低我國薪資。

政策成廠商擋箭牌

陳博志透露，1991年民進黨舉行全國經濟會議時，他在總體政經戰略中就主張要適度規範對中國投資，李前總統的經濟顧問小組也曾多次提出中國經濟往來的關切與建議，但當時社會上不少人希望更親中，因此他對李前總統提出2大政策，一個是「亞太營運中心」並非中國不可，另外就是限制對中國投資（也是「戒急用忍」的開端）。

「我希望更嚴格的審查！」陳博志表示，李前總統的管制方向與他希望的並不同。但他也說，「戒急用忍」政策至少對於特定產業有投資上限（5千萬美元），且後來宏碁創辦人施振榮曾跟他說，中國常要求台商去投資，廠商很難抵抗這種壓力，但「戒急用忍」就可以作為廠商的擋箭牌，「有看不見的效果」。

贊成統一台商也認同

陳博志也首次透露，當時中國也希望知道「戒急用忍」的目的，因此透過辦研討會的方式，請他與海協會會長汪道涵會談，他在解釋政策在台灣經濟發展上的必要性之後，中方的人無法反駁，還有明顯支持統一的台商，聽完之後也認為是對的。他指出，此行去跟回都沒有跟李登輝報告，「若他知道了就要負責」。

「陳水扁時期也是朝小野大！」陳博志指出，2001年經發會時，由於企業希望拿掉或降低限制，因此陳水扁要將「戒急用忍」換成「積極開放，有效管理」，在朝小野大的局勢下，透過交換政策的方式，換取在野不反對政府；政策改變後，時任陸委會主委的蔡英文擔心由經濟部審查，恐較少整體與國安考量，希望將審查權設在經建會，但後來他要離開政府，因此作廢。

還好8吋晶圓未開放

「還好當時沒有放寬8吋晶圓赴中國投資！」陳博志也說，經濟發展會議開完後，第一個被提出的重大放寬就是晶片，但還好台經院院長吳榮義等人極力阻止無條件開放，這也是台灣半導體至今能這麼強大的原因。

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