黃仁勳回歸擔任輝達（NVIDIA）執行長，台北股市今天一掃陰霾。民進黨立法院黨團書記長范雲表示，行政院長卓榮泰昨天說過，台股基本面是好的，任何波動，政府都嚴陣以待；也密切關注輝達的相關調查。

九合一選舉將近，先前股市連連下挫，外界好奇是否影響選情。媒體詢問，今天台股大漲，是否讓民進黨鬆了一口氣。

范雲表示，卓榮泰昨天已明白表示，台股的波動，政府四大部門（財政部、金管會、經濟部、中央銀行）都嚴陣以待，卓榮泰也提醒大家，台股的基本面是好的，大家應聚焦台灣的經濟前景，對經濟前景要有信心。

關於輝達的部分，范雲說，不管是輝達內部的獨立調查，還有美國國會相關的調查，都還在進行中，若涉及資安或國安的部分，行政部門都密切關注。

范雲說，選戰剩4天，還是聚焦在政策討論，也要對台股的基本面有信心。