行政院長卓榮泰下鄉輔選時稱龍科三期計畫4年前就核定了，批地方建設停滯，桃園市長張善政與藍委反擊核定公文已在卓揆桌上躺了兩個月，籲勿選舉考量、加速核定；行政院尚未針對「未批公文」作說明，但詭異的是，如果老早核定，民進黨桃園市候選人黃世杰為何今年6月還赴政院討論龍科案？如果公文不出卓揆辦公室，環評、徵收等作業根本動不了，難道卓揆非要等到選後才有空批公文？

這項爭議起源於22日晚間的桃園選舉造勢場合，卓榮泰為黃世杰助講，指稱龍科三期早於2022年11月即獲行政院核定，批桃園市府團隊過去三年推動不力，導致停滯。卓並力讚黃世杰表現積極，6月間前往行政院討論龍科三期議題，並明確表達希望計畫盡快完成，讓桃園科技產業取得領先地位。

先不論4年前台積電計畫進駐龍科是因時任行政院長的蘇貞昌及桃園市長鄭文燦為助選鄭運鵬「呷緊弄破碗」，當時通過的僅是先期可行性評估。張善政接手後不僅要收拾信任無存的殘局，還得調整規模並與居民重啟協調，本來就是艱鉅任務，今年9月好不容易通過國發會審議陳報行政院核定，張善政也沒攬功，肯定中央地方合作促成，但公文就是出不了卓揆的辦公室，不是選舉考量，又是什麼？

卓榮泰為黃世杰助講無可厚非，但總得邏輯通順。如果龍科三期4年前即獲核定，問題全出在地方，黃世杰為何又得在今年6月跑行政院討論？顯然程序還是卡在中央。更奇怪的是，黃世杰今年4月辭去法務部政務次長，6月間並無任何公職，他又是以什麼身分赴行政院討論？再者，如果卓揆肯定黃的積極，為什麼又要讓公文躺兩個月？

上市公司開法說會有「靜默期」，目的是為了防範內線交易並維護資訊揭露的公平；卓榮泰近來的一些作法，倒也有幾分法說會的味道，例如普發現金2萬元，雖然不副署三讀法案已是他的家常便飯，但他這次卻偏偏靜默，硬是要等選後才掀牌。

再看他自己弄巧成拙的龍科案，明明是蘇貞昌、鄭文燦破局，卓榮泰還以為老百姓搞不清楚，硬要說地方推動不力，結果地方公文早已在兩個月前放到他桌上。要問的是，龍科三期不是越早開發越好嗎？為什麼非要等到選後再批公文？難道這樣就能增加黃世杰的選票？

卓榮泰批公文速度可能是歷來速度最慢的閣揆，除龍科三期的公文躺兩個月，讓公文「睡覺」的案例還真是不乏前例。例如去年預算解凍公文也被卓揆擱置30多天，若非內部信件提醒同仁修改「避免被解讀為早就寫好」的字眼後，卓才下令全面送出，但已滿臉豆花。

今年3月立法院通過行政院先行動支包含TPASS通勤月票、少子化補助、治水防洪在內的718億元新興計畫預算，喊急的行政院卻經過25天仍未放行，被在野黨批評刻意壓公文不撥經費給地方，後來直到總預算付委才勉強找到下台階讓公文出門。

藍委翁曉玲今年八月提案凍結卓榮泰4個月薪資，主因是不滿卓對立法院三讀通過的法案採取「不副署、不編列預算、不執行」的作為，認為失職且違憲；後來是總統賴清德批示「憲法保障服公職之工作權，人事費用係法定經費，立法院不宜刪減或凍結」，強為卓解套。

平心而論，人事費用屬法定經費，自不宜刪凍；但卓榮泰既然當了行政院長，如果該批的公文不批，總是讓公文躺在辦公桌上睡覺，凍結薪水即使不符法規，但起碼也是快了人心。