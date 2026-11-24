國民黨團持續追查民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族的曠世智能投資案，書記長許宇甄今天指出，國發基金與台企銀創投當初看中專業法人股東嘉實資訊，於2022年跟進投資4500萬元，但曠世智能隔年起營收逐年衰退，嘉實資訊早就退場，為何國發基金與台企銀創投卻還死守不退，硬要全民當接盤俠？呼籲檢調儘速介入調查，要求蘇巧慧對外說清楚。

國民黨團上午舉辦「183天九度說謊，國家通蘇家說不清楚？」記者會，書記長許宇甄、首席副書記長洪孟楷、立委李彥秀、牛煦庭出席。許宇甄表示，曠世智能案被踢爆至今已183天，蘇巧慧始終說不清楚，更9度親口否認妹妹蘇巧純是公司負責人。更離奇的是，曠世智能登記地址位於南京東路二段6號6樓，10樓則是蘇家基金會與公司，這筆超過4000萬元的公帑究竟流向何處，至今成謎。

許宇甄指出，專業金融資訊公司「嘉實資訊」早在2020年就投資曠世智能，成為重要策略股東。2022年11月，國發基金與台企銀創投跟進投資，共投入4500萬元。根據財政部今年11月11日提供的書面說明，台企銀創投當初投入2080萬元，主要有兩項考量，一是曠世智能自2019年至2021年營收逐年成長超過10％，二是看中主要法人股東嘉實資訊是台灣金融資訊服務與軟體整合產業的領先企業。

然而，許宇甄說，曠世智能自2023年起業績一路下滑，營收逐年衰退超過10％，股權價值持續縮水。國民黨團查閱嘉實資訊財報發現，2020年至2024年均列有曠世智能股票，但到了2025年已不再持有。她質疑，國發基金與台企銀創投當初是看中嘉實資訊才跟進投資，如今連專業法人股東都已退場，公股卻遲遲未啟動退場評估，難道擔心資金一旦抽走，公司就會倒閉？公股死守爛攤子，背後究竟有多少不可告人的貓膩？她呼籲檢調立即啟動調查，不要讓全民當蘇家的接盤俠。

洪孟楷表示，政府投資蘇家4500萬元乾乾脆脆，普發現金兩萬元給人民卻扭扭捏捏、曖昧不明，這就是行政院的兩手策略。曠世智能案追了183天，蘇巧慧9度否認妹妹是公司負責人，審計部、財政部、法務部也都給不出答案。牛煦庭則批評，「知法玩法、智慧犯罪、跳針迴避、詭辯卸責」，就是蘇家面對各方質疑的16字箴言。他說，曠世智能案讓納稅人的錢付諸流水，若再讓這些人入主新北市政府，又有多少預算會流向下一個曠世智能？因此，他呼籲民眾11月28日用選票做決定，不要讓這些人有任何機會可以上下其手、五鬼搬運，繼續操作轉投資與白手套。

李彥秀也表示，選戰期間各式檢舉案，檢調辦案速度都非常快，但「國家通蘇家」一案，蘇巧慧至今未說清楚，檢調也遲遲未出手，難道辦案標準碰到蘇家就會轉彎？司法是民主法治的最後一道防線，不能等輿論燒到最高點，檢調才慢半拍出手。她呼籲，檢調儘速調查，讓陽光照進蘇家，蘇巧慧也應將相關疑點交代清楚。