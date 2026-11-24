輝達創辦人黃仁勳重返執行長職務，台股今日也大漲站回4萬點，更有人分析會衝擊年輕上班族還有經濟選民的投票意向，民進黨台北市長候選人沈伯洋說，該案內部還在調查，仍應以結果為準，但無論如何國家金融穩定絕對是最重要的事情，選舉還是其次。

沈伯洋表示，可以看到黃仁勳回歸輝達的話，對個股市會有一些影響，但是之前的案子也還在內部的調查，不管今天中國大陸用的手法是什麼，公司有沒有受影響，還是要以最後的調查結果為準，結果還沒有出來就不太需要評論。

沈伯洋說，昨天夜盤已經有反映趨勢，台股跟美股的連動性也是蠻高的，這也是昨天行政院有開會討論國安基金等等措施，無論如何讓金融穩定絕對是最重要的事情，選舉還是其次。

而沈伯洋昨天開直播，現場湧入大量網友，甚至出現訊號卡頓狀況，沈伯洋說，昨天比較異常的反而是人數，感覺有水軍在灌，直播的人數數字跳得蠻異常，他解讀在灌人數或倒讚，YT的演算法就會判定影片有問題，不推播到首頁，實質會減少到看直播的人。