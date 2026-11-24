輝達創辦人黃仁勳重返執行長職務，民眾黨主席黃國昌今天表示，一個黃仁勳勝過整個民進黨政府，過去完全不知道在做什麼事情，整個國家的經濟發展不能只有看到AI產業鏈，台灣還有很多傳統產業跟中小企業，政府必須讓受薪階級的薪資得到實質成長。

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他說，一個黃仁勳勝過整個民進黨政府，過去完全不知道在做什麼事情，這也是AI產業特殊的地方，整個國家的經濟發展，不能只有看到AI產業鏈，當然AI很重要，但是台灣還有很多傳統產業跟中小企業，很多受薪階級過著非常辛苦的生活。

黃國昌指出，現在股市起起伏伏，很多投資人的心都懸在半空中，畢竟股票一漲一跌，牽涉的金額變動，可能超過好幾個月的薪水，這也反映出台灣當前整體受薪階級，固定薪資的收入，遠遠無法應付物價，不管是租房子的租金，平常出去吃東西的費用，大家都可以感受到清楚的壓力。

黃國昌表示，除了讓AI產業鏈持續穩定發展，政府也必須正視傳統產業跟中小企業面臨的困境，怎麼讓受薪階級的薪資得到實質成長，這才是政府要努力做的事情。