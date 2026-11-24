國民黨立委賴士葆今日偕同台北市議員曾獻瑩、新北市議員候選人邸聖德舉行記者會，拋出「AI自動駕駛公共運輸條例」草案作為地方政府推動AI自駕公車商轉母法，並提出「優先解決公共運輸」、「授權地方制定自治條例」及「中央訂定安全標準」等三大訴求，擬打破現行法規「1+1」沙盒實驗限制，將「1+1」改為「1+1+N」，讓地方政府能正式導入AI自駕公車商轉，緩解第一線交通困境。

賴士葆指出，公共運輸無人化與AI化是全球趨勢，但目前交通部「無人載具科技創新實驗條例」僅提供「1+1」年的沙盒實驗期，期限一到便無法延續，導致投資回收期不足，廠商缺乏進場意願，地方政府也受限框架難以作為。

賴士葆說，他將在立法院提出共10條的「AI自動駕駛公共運輸條例」草案作為母法，修法為「1+1+N」，授權地方政府制定自治條例銜接商轉。針對安全與責任歸屬，民事依「消保法」第7條，無過失責任，刑事則將製造商、營運商、自動駕駛及監控操作人員全數納入規範。

曾獻瑩表示，北市公車司機應聘應有5200多人，實際在崗者卻僅有3600多人，缺額高達三成，導致現職司機長期超時與疲勞駕駛，不僅造成公共危險，業者也頻遭勞檢開罰，多年沒有改善，現在要找公車司機並不容易。

曾獻瑩指出，台北市長蔣萬安已承諾推動AI無人公車、市議會也編列預算，卻卡在中央缺乏商轉法源。日本於2023年修法讓自駕公車上路並收費，北市擁有15條公車專用道，條件更為成熟，計畫明年起率先於信義路導入，再逐步擴大至羅斯福路及全北市，他今日也同步提出「台北市AI自動駕駛公共運輸自治條例」，盼中央儘速立法接軌。

曾獻瑩也說，肇事後萬一真的需要賠償，由中央訂定相關理賠的最低門檻，地方還可再加碼。只要肇事率經過一段時間的試驗，低於人為駕駛肇事率，上路的正當性就有了。

邸聖德提出「新北市AI自動駕駛公共運輸自治條例」草案。他引述數據指出，2016年至2025年間全台公車司機減少逾14%，且審計部2023年點出中央缺乏整體推動方案，交通部卻延宕至今。

邸聖德表示，新北過去雖在淡水投入逾1.4億元進行兩期專用道沙盒測試，但新北多數路段為多車混合行駛，不符實際需求。他建議結合新店寶高智慧產業園區的研發量能，推動北新路電桿地下化，人車通道、標線等全面重整，將大新店區打造為混合車道AI自駕示範區，串聯北宜路與安坑地區，建構24小時公共運輸網。