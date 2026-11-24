台灣光寰協會今天上午在立法院舉行「性侵害防治與救助制度改善 直轄市議員候選人簽署支持」記者會，邀請直轄市議員候選人簽署承諾。主辦單位表示，共有來自4個政黨的13名議員候選人簽署，希望他們當選後在議會監督地方政府，檢視高風險場域，防範新興的數位性暴力，並讓性侵害防治與倖存者協助更完善。

出席記者會的有台灣光寰協會常務監事李振戎、民間司改會性別小組義務律師李依靜、人本教育基金會執行秘書陳志遠，以及台北市議員候選人吳欣岱、謝閔弘和新北市議員候選人陳宛毓等人。

光寰協會提出五大訴求，分成前端防治和後端協助兩部分。前端防治包括：一、建立主動辨識高風險環境與人員的機制，並要求改善；二、加強數位性暴力的防治與教育推廣。後端協助包括：三、改善專責社工的勞動環境，維持地方的支持量能；四、檢視並改進地方的「性侵害被害人一站式服務」；五、讓相關承辦人員接受創傷知情訓練，降低被害人受到二度傷害的風險。

台灣基進台北市議員候選人吳欣岱表示，性犯罪不只是私領域的個人暴力，而是信任關係和權力落差造成的結果。犯罪發生時，加害者背後有既存的權力結構，被害者卻常常孤身一人。吳欣岱說，她非常支持光寰協會提出的五大訴求，希望在制度、資源和政府的資源整合上，給被害人更多幫助和後盾。

吳欣岱也提到，她的政見主張台北市性侵害被害人的緊急生活補助和庇護補助，不應限定在受害後6個月內申請；被害人遭到反告或司法騷擾時，也應擴大提供法律扶助。她說，這些都是實務上感受到資源不足的地方。

台灣光寰協會常務監事李振戎（右二）、民間司改性別小組義務律師李依靜（右一）、台北市議員候選人吳欣岱（左三）、謝閔弘（左二）、新北市議候選人陳宛毓（左一），上午出席台灣光寰協會在立法院舉行「性侵害防治與救助制度改善 直轄市議員候選人簽署支持」記者會。記者黃義書／攝影